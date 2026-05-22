Trump amenință din nou Cuba cu intervenții militare: „Aș fi bucuros să o fac”. Rubio avertizează că șansele unui acord „nu sunt mari”

Președintele american Donald Trump a reluat amenințările cu o posibilă intervenție militară în Cuba, în timp ce secretarul de stat Marco Rubio a declarat că șansele unei soluții diplomatice cu Havana „nu sunt mari”. Declarațiile vin la scurt timp după ce administrația americană a anunțat acuzații penale împotriva fostului lider cubanez Raul Castro, scrie The Guardian.

Trump: „Se pare că eu voi fi cel care o va face”

Trump a afirmat că mai mulți președinți americani au luat în calcul de-a lungul deceniilor o intervenție în Cuba, dar că „se pare că eu voi fi cel care o va face”.

„Alți președinți s-au uitat la asta timp de 50-60 de ani, să facă ceva. Și se pare că eu voi fi cel care o va face. Așadar, aș fi bucuros să o fac”, le-a spus Trump jurnaliștilor, în timpul unui eveniment despre mediu desfășurat în Biroul Oval.

Separat, Rubio a declarat că Havana reprezintă de ani de zile o amenințare la adresa securității naționale a SUA din cauza relațiilor sale cu adversarii Washingtonului și că Trump este hotărât să abordeze această problemă.

Fiul unor imigranți cubanezi și cunoscut pentru pozițiile sale dure față de conducerea socialistă a Cubei, Rubio a spus că administrația Trump dorește să rezolve pașnic divergențele cu Havana, însă are puține speranțe într-o soluție diplomatică.

Rubio: Șansele unei soluții diplomatice „nu sunt mari”

„Preferința lui Trump este întotdeauna un acord negociat și pașnic. Aceasta rămâne preferința noastră și în relația cu Cuba”, a declarat Rubio la Miami, înainte de a pleca spre o reuniune NATO în Suedia și apoi într-o vizită în India.

„Vorbesc sincer: având în vedere cu cine avem de-a face acum, probabilitatea ca asta să se întâmple nu este mare”, a adăugat el.

Mai mulți oficiali de rang înalt ai administrației Trump, inclusiv Rubio, directorul CIA John Ratcliffe și alți responsabili din domeniul securității naționale, s-au întâlnit în ultimele luni cu oficiali cubanezi pentru a explora posibilitatea îmbunătățirii relațiilor.

Potrivit lui Rubio, partea americană a rămas însă dezamăgită de aceste discuții, ceea ce a dus la impunerea unor noi sancțiuni împotriva guvernului cubanez în ultima săptămână.

„De-a lungul anilor, Cuba s-a obișnuit să tragă de timp și să ne aștepte să renunțăm. Nu vor mai putea să tragă de timp. Suntem foarte serioși și foarte concentrați”, a spus secretarul de stat american.

Întrebat dacă SUA ar putea folosi forța pentru a schimba sistemul politic din Cuba, Rubio a repetat că preferă o soluție diplomatică, însă a subliniat că „președintele are întotdeauna opțiunea de a face orice este necesar pentru a susține și proteja interesul național”.

El a respins sugestia unui jurnalist că declarațiile sale seamănă cu o strategie de „nation-building”, insistând că este vorba despre eliminarea unui risc la adresa securității naționale.

Sancțiuni și acuzații împotriva regimului cubanez

Procurorii federali americani au anunțat miercuri un rechizitoriu care îl acuză pe Raúl Castro că a ordonat doborârea, în 1996, a unor avioane civile pilotate de exilați cubanezi din Miami. Acuzațiile, formulate în secret de un mare juriu în aprilie, includ omor și distrugerea unei aeronave.

Președintele Cubei, Miguel Díaz-Canel, a condamnat rechizitoriul și l-a descris drept „o manevră politică” menită să „justifice nebunia unei agresiuni militare împotriva Cubei”.

Punerea sub acuzare a lui Castro i-a făcut pe mulți să creadă că administrația Trump urmează același model folosit în cazul fostului președinte venezuelean Nicolás Maduro, capturat într-o operațiune militară la începutul lunii ianuarie.

Armata americană a anunțat în aceeași zi sosirea portavionului USS Nimitz și a navelor care îl însoțesc în Marea Caraibilor. Comandamentul Sudic al SUA a precizat că acestea participă la exerciții maritime cu parteneri din America Latină, începute încă din luna martie.

Rubio a refuzat să ofere detalii despre modul în care SUA ar putea pune în aplicare rechizitoriul împotriva lui Castro, care va împlini 95 de ani luna viitoare.

Trump amenință cu o intervenție militară în Cuba încă de la înlăturarea lui Maduro și după impunerea unei blocade energetice care a redus drastic livrările de combustibil către insulă. Situația a provocat pene severe de curent, penurie alimentară și prăbușirea economiei cubaneze.

În această lună, administrația Trump a impus și noi sancțiuni împotriva Cubei, cea mai importantă vizând conglomeratul de afaceri Gaesa, controlat de Forțele Armate Revoluționare cubaneze.

Joi, Rubio a anunțat că sora președintelui executiv al Gaesa, care locuia în SUA, a rămas fără carte verde, a fost arestată și se află în custodia ICE.

„Administrațiile anterioare au permis familiilor elitelor militare cubaneze, teroriștilor iranieni și altor organizații reprobabile să ducă un stil de viață luxos în țara noastră, finanțat din bani pătați de sânge, în timp ce oamenii pe care îi reprimă acasă suferă în condiții tot mai grele. Acest lucru nu se va mai întâmpla”, a declarat Rubio.

Trump și-a intensificat discursul despre schimbarea regimului din Cuba după ce a promis o „preluare prietenoasă” a țării, dacă liderii cubanezi nu vor deschide economia pentru investițiile americane și nu vor îndepărta adversarii SUA.

China sare în apărarea Cubei

Joi, Rubio a afirmat că Havana reprezintă o amenințare serioasă pentru securitatea SUA din cauza relațiilor sale în domeniul securității și informațiilor cu China și Rusia, precum și a relațiilor apropiate cu adversari ai Washingtonului din America Latină.

China a reacționat joi și a transmis că se opune sancțiunilor și presiunilor americane asupra Cubei.

„China sprijină ferm Cuba în apărarea suveranității și demnității sale naționale și se opune interferențelor externe”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Guo Jiakun.

