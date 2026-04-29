Trump amenință din nou Iranul și publică o poză în care ține în mână o pușcă: „S-a terminat cu rolul de băiat bun"

Donald Trump.
Donald Trump. Foto: Profimedia Images

Iranienii „ ar face bine să se deștepte rapid!”, a scris miercuri președintele american Donald Trump pe reţeaua sa Truth Social, în timp ce discuţiile dintre Washington şi Teheran sunt blocate de mai multe zile.

„Iranul este incapabil să se adune. Ei nu ştiu cum să semneze un acord non-nuclear”, a adăugat Trump, notează AFP, preluată de Agerpres. 

Mesajul este însoţit de un fotomontaj în care preşedintele american poartă costum, cravată şi ochelari de tip aviator de culoare neagră, şi ţine în mână o puşcă, pe fundalul unui peisaj de război, cu următorul comentariu: „S-a terminat cu rolul de băiat bun!”. 

Miercuri, eforturile vizând încheierea războiului din Orientul Mijlociu par în continuare într-un punct mort. Statele Unite îşi afişează scepticismul faţă de o nouă propunere a Teheranului de deblocare a Strâmtorii Ormuz cvasi-paralizate.

Potrivit unui articol de pe site-ul american Axios, propunerea vizează redeschiderea strâmtorii şi încheierea războiului, urmând că dosarul nuclear să fie negociat la o dată ulterioară, notează sursa citată. 

Însă, pentru SUA şi Israel, acest din urmă subiect rămâne central.

Citând responsabili americani, cotidianul Wall Street Journal scrie miercuri că preşedintele şi-a însărcinat consilierii să pregătească o blocadă prelungită împotriva Iranului.

Potrivit acestor surse, Trump a spus, într-o reuniune de criză luni, că vrea să continue presiunile asupra economiei iraniene şi a exporturilor sale de petrol prin blocarea infrastructurilor portuare iraniene.

Preşedintele „a apreciat că celelalte opţiuni ale sale - reluarea bombardamentelor sau retragerea din conflict - implică mai multe riscuri decât menţinerea blocadei”, au spus responsabilii citaţi de WSJ.

Editor : C.S.

