Trump amenință Franța cu taxe vamale de 200% pe vin și șampanie, după refuzul lui Macron de a intra în „Consiliul pentru Pace"

O contribuție de 1 miliard de dolari

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a amenințat marți, 20 ianuarie, că va impune taxe vamale de 200% asupra vinurilor și șampaniilor franceze, ca răspuns la refuzul omologului său Emmanuel Macron de a se alătura „Consiliului pentru Pace”, scrie Le Monde.

Donald Trump a răspuns: „A spus asta? Ei bine, nimeni nu-l mai vrea, pentru că în curând nu va mai avea mandat”. „Voi impune taxe vamale de 200% asupra vinurilor și șampaniilor sale. Și va adera. Dar nu este obligat să adere”, a declarat el jurnaliștilor în Florida, luni seara, ora Coastei de Est a SUA.

Trump a confirmat, de asemenea, că l-a invitat pe omologul său rus, Vladimir Putin, să se alăture acestui Consiliu pentru Pace, pe care dorește să îl modeleze după propria viziune pentru a contribui la soluționarea conflictelor din lume, în concurență cu ONU. „Da, a fost invitat”, a răspuns Trump unui jurnalist.

La fel ca președintele rus, regele Iordaniei, Abdullah al II-lea, sau președinta Consiliului de Miniștri al Italiei, Giorgia Meloni, Emmanuel Macron a fost invitat, în calitate de președinte al Republicii, să se alăture „Consiliului pentru Pace” lansat la inițiativa lui Donald Trump, în cadrul planului american de a ajunge la oprirea războiului dus de Israel în Fâșia Gaza.

Citește și: Macron îl amenință pe Trump, după anunțul despre noile taxe vamale: „Europenii vor răspunde”

„În coordonare cu partenerii noștri apropiați, analizăm în prezent dispozițiile textului propus ca fundament al acestei noi instanțe, al cărei proiect depășește strict situația din Gaza”, a transmis inițial ministrul francez de externe Quai d’Orsay, luni, la începutul după-amiezii.

Însă, câteva ore mai târziu, anturajul lui Emmanuel Macron a anunțat că Franța „nu intenționează să dea curs favorabil”, în această etapă.

Citește și: Consiliul pentru Pace al lui Trump se confruntă deja cu solicitări de schimbare. Care sunt îngrijorările națiunilor invitate

O contribuție de 1 miliard de dolari

Această inițiativă propusă de Statele Unite „depășește cadrul strict al Fâșiei Gaza”, a transmis anturajul șefului statului pentru Le Monde. „Ea ridică probleme majore, în special în ceea ce privește respectarea principiilor și a structurii Organizației Națiunilor Unite, care nu pot fi puse sub nicio formă în discuție.”

Potrivit unui document consultat de Agenția France-Presse, invitația pentru acest „Consiliu pentru Pace” ar fi valabilă pentru o perioadă de trei ani. Un loc permanent în cadrul acestuia ar fi condiționat de o contribuție de 1 miliard de dolari (aproximativ 860 de milioane de euro), conform aceleiași surse.

