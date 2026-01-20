Trump amenință Franța cu taxe vamale de 200% pe vin și șampanie, după refuzul lui Macron de a intra în „Consiliul pentru Pace”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a amenințat marți, 20 ianuarie, că va impune taxe vamale de 200% asupra vinurilor și șampaniilor franceze, ca răspuns la refuzul omologului său Emmanuel Macron de a se alătura „Consiliului pentru Pace”, scrie Le Monde.

Donald Trump a răspuns: „A spus asta? Ei bine, nimeni nu-l mai vrea, pentru că în curând nu va mai avea mandat”. „Voi impune taxe vamale de 200% asupra vinurilor și șampaniilor sale. Și va adera. Dar nu este obligat să adere”, a declarat el jurnaliștilor în Florida, luni seara, ora Coastei de Est a SUA.

Trump a confirmat, de asemenea, că l-a invitat pe omologul său rus, Vladimir Putin, să se alăture acestui Consiliu pentru Pace, pe care dorește să îl modeleze după propria viziune pentru a contribui la soluționarea conflictelor din lume, în concurență cu ONU. „Da, a fost invitat”, a răspuns Trump unui jurnalist.

La fel ca președintele rus, regele Iordaniei, Abdullah al II-lea, sau președinta Consiliului de Miniștri al Italiei, Giorgia Meloni, Emmanuel Macron a fost invitat, în calitate de președinte al Republicii, să se alăture „Consiliului pentru Pace” lansat la inițiativa lui Donald Trump, în cadrul planului american de a ajunge la oprirea războiului dus de Israel în Fâșia Gaza.

„În coordonare cu partenerii noștri apropiați, analizăm în prezent dispozițiile textului propus ca fundament al acestei noi instanțe, al cărei proiect depășește strict situația din Gaza”, a transmis inițial ministrul francez de externe Quai d’Orsay, luni, la începutul după-amiezii.

Însă, câteva ore mai târziu, anturajul lui Emmanuel Macron a anunțat că Franța „nu intenționează să dea curs favorabil”, în această etapă.

O contribuție de 1 miliard de dolari

Această inițiativă propusă de Statele Unite „depășește cadrul strict al Fâșiei Gaza”, a transmis anturajul șefului statului pentru Le Monde. „Ea ridică probleme majore, în special în ceea ce privește respectarea principiilor și a structurii Organizației Națiunilor Unite, care nu pot fi puse sub nicio formă în discuție.”

Potrivit unui document consultat de Agenția France-Presse, invitația pentru acest „Consiliu pentru Pace” ar fi valabilă pentru o perioadă de trei ani. Un loc permanent în cadrul acestuia ar fi condiționat de o contribuție de 1 miliard de dolari (aproximativ 860 de milioane de euro), conform aceleiași surse.

Editor : Ana Petrescu