Trump amenință să trimită agenții ICE în aeroporturi, „unde vor gestiona securitatea cum nu s-a mai văzut până acum”

Președintele american Donald Trump a amenințat că va trimite agenți ai poliției de imigrare (ICE) în aeroporturile din SUA, pe fondul blocajului bugetar care a dus la lipsa personalului de securitate și la timpi lungi de așteptare pentru pasageri.

Preşedintele american Donald Trump a ameninţat sâmbătă că va trimite poliţia de imigrare (ICE) să efectueze controalele de securitate în aeroporturile din SUA, unde timpul de aşteptare poate dura ore întregi din cauza lipsei agenţilor specializaţi. Aceştia nu au mai fost plătiţi din februarie din cauza unei paralizii bugetare parţiale, relatează AFP.

„Dacă democraţii de extremă stânga nu semnează imediat un acord pentru ca ţara noastră, în special aeroporturile noastre, să fie din nou libere şi sigure, voi trimite agenţii noştri ICE, străluciţi şi patrioţi, pe aeroporturi, unde vor gestiona securitatea cum nu s-a mai văzut până acum”, a postat preşedintele american pe reţeaua sa de socializare Truth Social.

Din 14 februarie, finanţarea DHS - ministerul responsabil în special de controalele de securitate din aeroporturi - este îngheţată din cauza dezacordului profund între democraţi şi republicani în Congres faţă de practicile poliţiei de imigrare, extrem de contestate de stânga.

Top Citite
explozii in ucraina
1
Serviciile secrete americane arată că Rusia crede că poate câștiga în Ucraina, dar și că...
profimedia-1048708287
2
Efectul Trump. Opoziția din gigantul petrolier al Europei pledează pentru integrarea în...
Israel-U.S. Joint Strike Hits Iranian Oil Depot Tanks
3
Paradoxul conflictului modern. Războiul lui Trump în Iran costă deja mai mult decât prima...
trufe negre
4
Garda de Mediu a dat amenzi de aproape 1,8 milioane de lei după controale în toată țara...
steag iran - dărâmături - 4 martie 2026
5
Cine câştigă dacă se încheie acum războiul din Iran. „Există un învins clar” (Reuters)
Neverosimil: Sabrina Voinea s-a bătut cu o halterofilă într-un restaurant din Capitală! ”Ca în filme”. De la ce a pornit totul
Digi Sport
Neverosimil: Sabrina Voinea s-a bătut cu o halterofilă într-un restaurant din Capitală! ”Ca în filme”. De la ce a pornit totul
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump receives Viktor Orban
Trump îl asigură pe Viktor Orban de „sprijin total” înaintea alegerilor din Ungaria. JD Vance anunță că merge la Budapesta
*FILE IMAGES*Former Special Counsel And Fbi Director Robert Mueller Dies At Age 81 - 21 Mar 2026
A murit Robert Mueller, procurorul care a investigat interferența rusă în alegerile din 2016. Trump: „Sunt încântat”
ZmVkMzVhODlkMjFiZWI4OWQ2ZDYxOGFiY2U5OWU5YQ==.thumb
Ce țări din Europa vor avea cel mai mult de suferit în urma războiului SUA-Israel cu Iranul (Reuters)
An old American car drives past a truck belonging to a private Cuban company (mipyme) parked in front of a gas station with an IsoTank of imported fuel in Havana on March 19, 2026
„Pretenție nerușinată”. Cuba, scandalizată de cererea Ambasadei SUA la Havana de a importa motorină pentru funcționarea sediului
Natanz
Război în Orientul Mijlociu, ziua 22. Iranul a atacat sudul Israelului: O clădire s-a prăbușit, zeci de răniți la Dimona
Recomandările redacţiei
Iran oil crude petroleum fuel barrels in row concept. Iranian petrol business and fuel extraction industrial containers 3d illustration.
Primele reacții după ce SUA au suspendat temporar sancțiunile asupra...
profimedia-1084699412
Cuba se pregătește pentru o posibilă invazie a SUA, în timp ce criza...
orban putin
Serviciile secrete ruse vor să însceneze o tentativă de asasinat a...
jnsxfhnjdf
Toți militarii români dislocaţi în Irak au revenit în ţară, a anunțat...
Ultimele știri
„Un bătrân alb, deranjat la cap, nu ne poate spune ce să facem”: proteste în Africa de Sud față de noul ambasador trimis de Trump
„Iran este capul șarpelui terorismului global”. Scott Bessent, mulțumit de operațiunea „Epic Fury”: „Câștigăm rapid lupta”
O moleculă din sângele pitonilor taie pofta de mâncare și ar putea revoluționa medicamentele pentru slăbit
Citește mai multe
