Trump anulează trimiterea a 4.000 de soldați americani în Polonia, după decizia de a retrage trupele din Germania

Statele Unite au anulat desfășurarea a 4.000 de soldați americani în Polonia, într-o schimbare de ultim moment a planurilor SUA din Europa, după ce administrația Trump a anunțat retragerea a 5.000 de militari din Germania. Un oficial de rang înalt din NATO a declarat pentru Euronews că forțele de rotație „nu fac parte din planurile de descurajare și apărare ale NATO”. Decizia vine în contextul tensiunilor dintre Washington și Berlin și provoacă îngrijorări la Varșovia, care spera să primească efective suplimentare pentru consolidarea flancului estic al alianței în fața Rusiei.

La începutul acestei luni, administrația americană a anunțat reducerea efectivelor militare pe fondul deteriorării relațiilor dintre Washington și Berlin, după ce cancelarul german Friedrich Merz a descris războiul SUA-Israel împotriva Iranului drept „greșit conceput”.

Președintele american Donald Trump a reacționat imediat la declarațiile cancelarului german, publicând mai multe mesaje în care l-a atacat pe Merz și i-a transmis să petreacă mai mult timp „reparându-și țara distrusă” și mai puțin timp „interferând” în negocierile privind Iranul.

Ulterior, Pentagonul a anunțat că Washingtonul va retrage cel puțin 5.000 de soldați americani din bazele militare din Germania în următoarele șase până la nouă luni.

Însă, într-o schimbare bruscă de plan confirmată de Euronews, SUA au renunțat la desfășurarea contingentului de 4.000 de militari care urma să înlocuiască trupele americane aflate deja în misiune în Polonia.

O ceremonie care marca viitoarea desfășurare a Diviziei 1 Cavalerie, cunoscută drept „casing the colours”, a avut loc pe 1 mai la Fort Hood, în Texas, iar echipamentele militare erau deja în tranzit, semn că pregătirile pentru misiune erau într-un stadiu avansat înainte de anularea acesteia.

Oficialii NATO insistă însă că impactul asupra posturii militare a alianței este limitat, deoarece forțele de rotație nu sunt incluse oficial în planurile de descurajare și apărare ale NATO.

Confirmând informația, un oficial militar de rang înalt din NATO a declarat pentru Euronews că forțele de rotație „nu fac parte din planurile de descurajare și apărare ale NATO”.

„NATO va continua să mențină o prezență puternică pe flancul estic”, a adăugat acesta.

Decizia ar putea provoca însă nemulțumiri la Varșovia, unde existau speculații de mai multe săptămâni că o parte dintre trupele retrase din Germania ar putea fi relocate în Polonia, țară considerată esențială pentru apărarea flancului estic al alianței în fața Rusiei.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a evitat întrebările pe acest subiect în timpul unei conferințe de presă susținute miercuri la București.

„Dacă ne uităm la prezența SUA în Europa, aceasta este în continuare vastă și masivă”, a spus Rutte în timpul reuniunii grupului B9 al aliaților NATO, care include Polonia, România și statele baltice.

Într-un semn clar că Varșovia spera să primească trupe suplimentare americane, președintele polonez Karol Nawrocki a declarat că țara sa este „pregătită” să le găzduiască.

„Dacă președintele Trump decide să relocheze trupe americane din Germania, Polonia este pregătită”, a spus Nawrocki, aflat alături de Rutte la aceeași conferință de presă.

Surse NATO au declarat pentru Euronews că guvernul polonez a fost informat despre decizie miercuri seară.

Vicepremierul Poloniei, Władysław Kosiniak-Kamysz, a încercat să minimizeze impactul deciziei. Într-un mesaj publicat joi pe X, acesta a afirmat că hotărârea SUA este „legată de schimbarea anunțată anterior privind prezența unor forțe armate americane în Europa”.

„Capacitățile în rapidă dezvoltare ale Forțelor Armate Poloneze și prezența trupelor americane în Polonia consolidează flancul estic al NATO”, a scris acesta.

Aliații europeni din NATO se așteptau la o reducere a numărului de trupe americane încă de la revenirea lui Trump la Casa Albă. Atât Pentagonul, cât și administrația americană au transmis că vor reevalua poziționarea globală a forțelor SUA, iar teritoriul NATO era considerat printre zonele care ar putea fi afectate.

Potrivit unor surse NATO, încă aproximativ 1.000 de soldați ar putea fi retrași din Germania pentru a se ajunge la cifra de 5.000 de militari anunțată anterior de Donald Trump.

