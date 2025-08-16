Live TV

Trump anunță că a convenit cu Putin că războiul din Ucraina se va încheia cu un schimb de teritorii: „Rusia este o putere foarte mare”

Data publicării:
Trump and Putin hold joint press conference in Alaska after summit
Donald Trump și Vladimir Putin dau mâna la finele declarațiilor de presă, de dupa summitul din Alaska. Foto: Profimedia

 Preşedintele american Donald Trump a declarat într-un interviu acordat Fox News că a fost de acord cu omologul său rus Vladimir Putin, la discuţiile de vineri din statul american Alaska, că războiul din Ucraina se va încheia cu schimburi de teritorii şi un anumit tip de garanţie de securitate din partea SUA, informează CNN.

Întrebat de Sean Hannity de la Fox News despre concesiile teritoriale care ar oferi Rusiei teritorii pe care nu le deţinea anterior şi despre potenţialele garanţii de securitate ale SUA pentru Ucraina, Trump a spus că este un punct de înţelegere cu Vladimir Putin.

„Ei bine, cred că acestea sunt puncte pe care le-am negociat şi acestea sunt puncte asupra cărora am căzut în mare parte de acord”, a spus el. „De fapt, cred că suntem de acord asupra multor aspecte. Vă pot spune că întâlnirea a fost o întâlnire caldă”, a adăugat Trump, notează Agerpres.

Preşedintele american l-a numit pe Putin un „tip puternic” şi „dur ca naiba”, dar a spus că întâlnirea a fost pozitivă.

„Cred că suntem destul de aproape de final. Şi uite, Ucraina trebuie să fie de acord cu asta”, a adăugat el.

Trump a avut şi un sfat pentru preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Reuters.

Întrebat de Sean Hannity ce sfat are pentru Zelenski, Trump a spus: „Trebuie să facă o înţelegere. Da. Uite, Rusia este o putere foarte mare, iar ei nu. Sunt soldaţi grozavi”.

Totodată, potrivit CNN, Trump a semnalat că va amâna impunerea de noi sancţiuni sau alte „consecinţe severe” împotriva Rusiei, după ce a concluzionat că întâlnirea sa de vineri cu Putin a decurs „foarte bin”.

„Datorită a ceea ce s-a întâmplat astăzi (vineri - n.r.), cred că nu trebuie să mă gândesc la asta acum”, a explicat Trump în interviul de la Fox News. „Poate că va trebui să mă gândesc la asta peste două săptămâni sau peste trei săptămâni sau ceva de genul acesta, dar nu trebuie să ne gândim la asta chiar acum”, a adăugat el.

La un moment dat, Trump ameninţase că va impune sancţiuni dure Rusiei la începutul acestei luni pentru a-l presa pe Putin să oprească războiul pe care îl poartă împotriva Ucrainei. Dar Trump a revenit asupra acestui termen limită după ce Putin a fost de acord cu o întâlnire faţă în faţă.

În timpul interviului, Trump a refuzat să detalieze care sunt ultimele puncte care împiedică încheierea unui acord, spunând doar că vrea „să vadă ce putem face”.

Preşedintele Trump a declarat pentru Fox News, după întâlnirea de vineri din Alaska cu preşedintele rus Vladimir Putin, că a acordat „astăzi nota 10” pe o scară de la unu la 10.

„Deci cred că întâlnirea a fost de nota 10 în sensul că ne-am înţeles de minune. Şi e bine când, ştiţi, două mari puteri se înţeleg, mai ales când sunt puteri nucleare. Ştiţi, noi suntem numărul unu, ei sunt numărul doi în lume. Şi e o mare treabă. Asta e o mare treabă”, a insistat Trump, citat de CNN. 

Citește și:

VIDEO&FOTO Summitul din Alaska s-a terminat. Trump: „Mulțumesc mult, Vladimir. Ne revedem curând”. Putin: „Data viitoare, la Moscova”

