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Trump anunţă că a ordonat întreruperea tuturor schimburilor comerciale cu Spania. „O cauză pierdută”

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Turkey NATO Summit Trump
Întâlnire Rutte-Trump, cu ocazia summitului NATO de la Ankara. Foto: Profimedia
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Din articol
„Spania s-a comportat lamentabil”

O nouă escaladare a tensiunilor între Madrid și Washington. Miercuri, înainte de deschiderea oficială a summitului NATO de la Ankara, în Turcia. Donald Trump și-a manifestat nemulțumirea față de poziția partenerului său spaniol, care se opune vehement războiului purtat de Statele Unite în Orientul Mijlociu împotriva Iranului. Președintele american a acuzat din nou Madridul că nu contribuie la cheltuielile de apărare ale NATO. Acest lucru l-a determinat pe miliardarul republican să amenințe Spania că va înceta „orice schimb comercial” cu această țară, calificată drept „cauză pierdută”.

Președintele american i-a cerut astfel secretarului său al Trezoreriei, Scott Bessent, să oprească orice schimb comercial cu Madridul. Președintele SUA a descris Spania drept o „oportunitate irosită” și un „partener teribil în NATO”, relatează Le Figaro.

Anunțul l-a făcut alături de secretarul general al NATO, Mark Rutte. La rândul său, acesta din urmă a luat apărarea Spaniei, menționând „marele pas realizat anul trecut” în ceea ce privește cheltuielile sale militare, scrie Le Figaro.

BREAKING: Trump:

Cut off all trade with Spain, please, including visits.

Watch them come running back. He will come running back.

They treat Mark Rutte terribly. pic.twitter.com/jVMHNrjpAh

— Clash Report (@clashreport) July 8, 2026

„Spania s-a comportat lamentabil”

Această poziție este luată, în special, ca măsură de represalii la criticile formulate de Spania, care se opune frontal războiului din Orientul Mijlociu.

În luna martie a acestui an, Madridul și-a închis, de exemplu, spațiul aerian pentru avioanele americane angajate în conflict. Prim-ministrul spaniol, Pedro Sanchez, a denunțat strategia lui Donald Trump, calificată drept o eroare „extraordinară”.

Ca răspuns, președintele Statelor Unite a amenințat imediat cu sancțiuni comerciale împotriva partenerului său european, considerând că „Spania a fost lamentabilă”. „Vom întrerupe orice relație comercială cu Spania. Nu mai vrem să avem nimic de-a face cu Spania”, a afirmat el atunci.

Trump acuză statele NATO că nu fac suficient pentru apărare și că se bazează prea mult pe SUA. El cere ca toate statele membre ale alianței să își mărească cheltuielile pentru apărare la cinci procente din PIB. Spania se numără printre țările ale căror cheltuieli pentru apărare au crescut abia la aproximativ două procente din producția sa economică. 

Cu toate acestea, este discutabil în ce măsură SUA pot rupe relațiile comerciale cu o singură țară a UE. Conform logicii pieței comune europene, comerțul exterior, ca sarcină centralizată a uniunii, este responsabilitatea Bruxelles-ului, scrie focus.de.

Editor : M.C

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