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Trump anunţă că liderii din industria tehnologică au semnat un acord privind inteligenţa artificială

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Inteligența artificială și inteligența umană. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images
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Donald Trump a anunţat marţi că, după o reuniune la Casa Albă, liderii din industria tehnologică au semnat „un acord cu caracter moral obligatoriu”, menit să instituie măsuri de reglementare a inteligenţei artificiale (IA), relatează AFP, potrivit News.ro.

„Se vor autoreglementa”, a afirmat preşedintele american după ce i-a primit la Casa Albă pe liderii din acest sector, între care preşedintele OpenAI, Greg Brockman, şi Dario Amodei de la Anthropic.

Confruntat cu îngrijorări din ce în ce mai intense privind dezvoltarea inteligenţei artificiale, Donald Trump a explicat anterior că autoreglementarea rămâne abordarea sa preferată şi a dat asigurări că marii şefi din acest sector pe care i-a primit la Casa Albă doresc să „acţioneze în mod corect”.

În timpul unei apariţii foarte scurte în faţa presei, flancat de Elon Musk (Tesla, X, SpaceX, Grok) şi Jensen Huang (Nvidia), preşedintele american a vorbit despre un „sentiment incredibil” care domnea în încăpere.

„Este un sentiment de iubire pentru ţara noastră, toţi vor să acţioneze aşa cum trebuie”, a asigurat miliardarul de la Casa Albă.

„Există această convingere că va trebui să existe o autoreglementare foarte amplă, iar noi avem o reglementare automată prin intermediul Departamentului Justiţiei, al FBI-ului şi aşa mai departe. Dar autoreglementarea este foarte importantă”, a spus Donald Trump, care rămâne ostil faţă de orice cadru de reglementare constrângător care, în opinia sa, ar frâna dezvoltarea IA şi, prin urmare, puterea tehnologică americană.

El a adăugat că va semna mai târziu, marţi, un document prin care se instituie oficial termenul de „superinteligenţă” în locul celui de „inteligenţă artificială”.

Mark Zuckerberg (Meta), Jeff Bezos (Amazon), Sundar Pichai (Google), preşedintele OpenAI, Greg Brockman, dar şi Dario Amodei (Anthropic) au participat la prânzul de la Casa Albă, împreună cu David Sacks, investitor şi fost consilier special al lui Donald Trump în domeniul IA. Dintre cei 31 de invitaţi, două au fost femei: Susie Wiles, şefa de cabinet a lui Donald Trump, şi Lisa Su, directoarea generală a AMD.

Mai multe incidente de securitate din ultimele luni şi avertismente extrem de sumbre cu privire la pericolele cu care se confruntă umanitatea au transformat IA într-un subiect de campanie în perspectiva alegerilor legislative din 3 noiembrie. Potrivit unui sondaj publicat de CNN, 82% dintre americani se declară „îngrijoraţi” de ritmul de dezvoltare al IA, ceea ce contrastează cu optimismul afişat de preşedintele american.

Pentru republicani, această discrepanţă se dovedeşte incomodă înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, care ar putea costa Partidul Conservator controlul asupra Congresului.

Liderul republicanilor din Camera Reprezentanţilor, Mike Johnson, este iniţiatorul acestei importante reuniuni de la Casa Albă. El a declarat la postul de televiziune CNBC că este necesar să se găsească „echilibrul potrivit” între securitate şi dorinţa de a face din Statele Unite liderul în domeniul IA, pledând pentru o supraveghere din partea Congresului.

Editor : C.L.B.

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