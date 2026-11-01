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Trump anunță că mai are de rezolvat una-două ținte din Iran: Muntele Târnăcopului, bănuit a ascunde un complex nuclear, pe listă

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Această imagine satelitară, pusă la dispoziție de Vantor, prezintă o vedere de ansamblu asupra complexului de tuneluri de la Muntele Pickaxe (Târnăcopului), situat în vecinătatea instalației nucleare de la Natanz, lângă orașul Natanz, din provincia Isfahan, în centrul Iranului, la data de 30 iunie 2026. Foto: Profimedia
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Preşedintele american, Donald Trump, a afirmat sâmbătă că Statele Unite mai au de „rezolvat” una sau două ţinte în Iran, printre care şi muntele Kolang (Muntele Târnăcopului), despre care se bănuieşte că adăposteşte un complex nuclear.

„Le-am neutralizat capacităţile nucleare. Mai avem de rezolvat, aş spune, una sau două locaţii, dar putem face asta în zece minute”, a declarat Trump jurnaliştilor la reşedinţa sa din Florida.

„Probabil că ar trebui să vă uitaţi în zona MUntele Târnăcopului, şi trebuie să ne ocupăm de asta. Putem face toate astea foarte repede”, a adăugat el, potrivit News.ro.

Muntele Kolang, denumit „Pickaxe Mountain” în limba engleză („Kolang” înseamnă „tăiş” în limba persană), este situat în provincia Isfahan, la aproximativ 200 km sud de Teheran, în apropierea complexului nuclear de la Natanz.

Muntele Târnăcopului a fost semnalat de serviciile de informaţii occidentale ca fiind un loc folosit probabil pentru depozitarea materialului nuclear şi nu a fost încă atacat de SUA în cadrul războiului declanşat la începutul anului.

Războiul a izbucnit pe 28 februarie în urma unor atacuri comune ale Statelor Unite şi Israelului împotriva Iranului, care a ripostat lovind, în special, ţările din Golf aliate cu Washingtonul.

Un armistiţiu încheiat în aprilie a pus capăt celor aproape 40 de zile de bombardamente intense, iar în iunie a fost semnat un memorandum de înţelegere menit să pună capăt definitiv conflictului.

Însă fragila înţelegere s-a spulberat în această vară, strâmtoarea Ormuz aflându-se în centrul conflictului.

Iranul, care revendică controlul asupra acestei rute maritime cruciale pentru transportul mondial de hidrocarburi, atacă în mod regulat navele care se aventurează pe acolo fără autorizaţia sa.

Editor : B.E.

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