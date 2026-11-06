Președintele Donald Trump a declarat, într-o conferință de presă, că s-a întâlnit joi la Casa Albă cu trimisul lui Vladimir Putin, Kirill Dmitriev dar nu s-a întâlnit și cu oficialii ucraineni care se aflau, de asemenea, în vizită. El nu a vrut să dezvăluie ce a discutat cu omul lui Putin, dar a „scăpat” informația că „se lucrează la un acord important, care va implica mai mult decât Ucraina”.

În declarația făcută jurnaliștilor în Biroul Oval, Trump a spus că a avut o întâlnire cu Kirill Dmitriev, insistând că nu poate să le dezvăluie acestora ce s-a discutat la întâlnire. „Nu vă pot spune despre ce am discutat. Dar pot să vă spun că va fi un acord. Va fi un acord mare, foarte mare”, a spus Trump.

Întrebat dacă s-a întâlnit cu reprezentanții ucraineni, Trump a răspuns că nu. Reprezentanți ai ambelor țări se aflau la Casa Albă pentru un eveniment organizat în onoarea eforturilor depuse de Melania Trump în vederea negocierii unui armistițiu la Oleșki.

Q: Did you meet with the Ukrainian delegation again today? TRUMP: No, just with the head person of Russia https://t.co/pT8DtFdjcg — Aaron Rupar (@atrupar) November 5, 2026

După ce a refuzat să ofere detalii despre întâlnirea sa cu Dmitriev, Trump a sugerat că se lucrează la un fel de acord.

Q: Did you meet with Putin's envoy who was here today? TRUMP: I did, yeah Q: What did you discuss? TRUMP: I can't tell you what we discussed, but there's going to be a big agreement and it's going to involve more than Ukraine. I could even say it might involve all of Europe. https://t.co/8Q8bh6bNEH — Aaron Rupar (@atrupar) November 5, 2026

„Va fi un acord, va fi un acord mare și va implica mai mult decât Ucraina”, a spus Trump, adăugând că ar putea include întreaga Europă. „Va fi un acord, mare, frumos, și va implica pe mulți, mai mult decât Ucraina”.

Trimisul președintelui rus Vladimir Putin a apărut alături de Melania Trump la Casa Albă joi, în timp ce aceasta a reunit oficiali ruși și ucraineni pentru a marca armistițiul local pe care l-a negociat între cele două națiuni într-un sat ucrainean asediat.

Luând cuvântul la invitația acesteia, Kirill Dmitriev i-a mulțumit primei doamne pentru „rolul umanitar remarcabil” pe care l-a jucat în asigurarea armistițiului de șase zile.

Dmitriev a adăugat că Putin a dat personal instrucțiuni în cadrul operațiunii și i-a transmis mulțumirile sale Melaniei Trump. La evenimentul de recunoaștere a armistițiului, semnat pe 23 octombrie, au participat și oficiali din Ucraina.

Nu a fost clar dacă președintele Donald Trump, care nu a participat la eveniment, s-a întâlnit cu Dmitriev sau cu vreunul dintre oficialii ucraineni.

Șeful fracțiunii parlamentare a partidului președintelui Volodimir Zelenski, David Arahamia, și ombudsmanul ucrainean pentru drepturile omului, Dmitro Lubineț, au luat, de asemenea, cuvântul în cadrul evenimentului.

Arahamia i-a spus primei doamne că a făcut o „treabă extraordinară” și a încurajat-o să continue să ajute poporul ucrainean, care a îndurat mai mult de patru ani de război după ce Putin și-a trimis trupele peste graniță și a invadat țara în 2022.

„Cu siguranță, am dori să vă rugăm să continuați, să găsiți noi misiuni și să contribuiți la dezamorsarea conflictului cât mai mult posibil”, a spus Arahamia.

Prima doamnă colaborează cu ambele țări încă de anul trecut pentru a reuni familiile despărțite de război. Până în prezent, ea a ajutat aproape trei duzini de copii să se întoarcă la rudele lor.

Ea a declarat joi că speră ca armistițiul de la Oleșki să devină mai durabil și mai extins.

„Fie ca Oleșki să fie scânteia modestă care se transformă într-o flacără durabilă a păcii”, a spus ea.

Până în prezent, pacea dintre Rusia și Ucraina i-a scăpat președintelui Trump, care, de când s-a întors la funcție în urmă cu aproape doi ani, a exercitat presiuni alternativ asupra Rusiei și Ucrainei pentru a pune capăt războiului.

„Fie ca Oleshky să fie scânteia modestă care se transformă într-o flacără durabilă a păcii”, a spus ea.

Într-un anunț care a venit ca o surpriză, Casa Albă a declarat pe 23 octombrie că prima doamnă a mediat încetarea focului pentru a facilita livrarea ajutorului umanitar atât de necesar și pentru a permite civililor să se evacueze dintr-un loc pe care l-a descris ca fiind „la un pas de dezastru”.

Negociatorii ucraineni, ruși și americani ajunseseră mai devreme în aceeași zi la un acord privind livrarea de ajutoare către Oleșki, în regiunea Herson din sudul Ucrainei, divizată de război.

Armistițiul local a fost în vigoare între 27 octombrie și 1 noiembrie și a reprezentat cea mai importantă încetare a focului de la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina.

Se estimează că aproximativ 2.000 de persoane se aflau încă în Oleșki la momentul intrării în vigoare a armistițiului temporar. Li s-a oferit posibilitatea de a se evacua către teritoriul controlat de Ucraina sau de Rusia, sau de a rămâne în oraș, beneficiind de provizii suplimentare de alimente și medicamente.

Proviziile au fost livrate pe parcursul celor șase zile, în timp ce sute de locuitori din Oleșki au trecut în teritoriul controlat de Ucraina, în cadrul unei operațiuni majore de evacuare.

Melania Trump a declarat joi că aproape 800 de persoane au părăsit Oleșki și a descris modul în care a inițiat discuții cu oficialii din ambele țări după ce a aflat despre situație în cadrul unui eveniment pe care l-a organizat cu ocazia sesiunii Adunării Generale a ONU din septembrie. Ea a spus că, împreună cu consilierul său principal, Marc Beckman, a colaborat direct cu conducerea rusă și ucraineană pentru a stabili condițiile armistițiului.