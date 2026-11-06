Live TV

Video Trump anunță că s-a întâlnit la Casa Albă cu trimisul lui Putin. Și spune că lucrează „la un acord care ar putea include toată Europa”

Data actualizării: Data publicării:
US President Donald J. Trump sign an executive order in the Oval Office
Donald Trump, în Biroul Oval. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Președintele Donald Trump a declarat, într-o conferință de presă, că s-a întâlnit joi la Casa Albă cu trimisul lui Vladimir Putin, Kirill Dmitriev dar nu s-a întâlnit și cu oficialii ucraineni care se aflau, de asemenea, în vizită. El nu a vrut să dezvăluie ce a discutat cu omul lui Putin, dar a „scăpat” informația că „se lucrează la un acord important, care va implica mai mult decât Ucraina”.

În declarația făcută jurnaliștilor în Biroul Oval, Trump a spus că a avut o întâlnire cu Kirill Dmitriev, insistând că nu poate să le dezvăluie acestora ce s-a discutat la întâlnire.  „Nu vă pot spune despre ce am discutat. Dar pot să vă spun că va fi un acord. Va fi un acord mare, foarte mare”, a spus Trump.

Întrebat dacă s-a întâlnit cu reprezentanții ucraineni, Trump a răspuns că nu. Reprezentanți ai ambelor țări se aflau la Casa Albă pentru un eveniment organizat în onoarea eforturilor depuse de Melania Trump în vederea negocierii unui armistițiu la Oleșki.

Q: Did you meet with the Ukrainian delegation again today? TRUMP: No, just with the head person of Russia https://t.co/pT8DtFdjcg

— Aaron Rupar (@atrupar) November 5, 2026

După ce a refuzat să ofere detalii despre întâlnirea sa cu Dmitriev, Trump a sugerat că se lucrează la un fel de acord.

Q: Did you meet with Putin's envoy who was here today? TRUMP: I did, yeah Q: What did you discuss? TRUMP: I can't tell you what we discussed, but there's going to be a big agreement and it's going to involve more than Ukraine. I could even say it might involve all of Europe. https://t.co/8Q8bh6bNEH

— Aaron Rupar (@atrupar) November 5, 2026

„Va fi un acord, va fi un acord mare și va implica mai mult decât Ucraina”, a spus Trump, adăugând că ar putea include întreaga Europă. „Va fi un acord, mare, frumos, și va implica pe mulți, mai mult decât Ucraina”.

Trimisul președintelui rus Vladimir Putin a apărut alături de Melania Trump la Casa Albă joi, în timp ce aceasta a reunit oficiali ruși și ucraineni pentru a marca armistițiul local pe care l-a negociat între cele două națiuni într-un sat ucrainean asediat.

Luând cuvântul la invitația acesteia, Kirill Dmitriev i-a mulțumit primei doamne pentru „rolul umanitar remarcabil” pe care l-a jucat în asigurarea armistițiului de șase zile.

Dmitriev a adăugat că Putin a dat personal instrucțiuni în cadrul operațiunii și i-a transmis mulțumirile sale Melaniei Trump. La evenimentul de recunoaștere a armistițiului, semnat pe 23 octombrie, au participat și oficiali din Ucraina.

Nu a fost clar dacă președintele Donald Trump, care nu a participat la eveniment, s-a întâlnit cu Dmitriev sau cu vreunul dintre oficialii ucraineni. 

Șeful fracțiunii parlamentare a partidului președintelui Volodimir Zelenski, David Arahamia, și ombudsmanul ucrainean pentru drepturile omului, Dmitro Lubineț, au luat, de asemenea, cuvântul în cadrul evenimentului.

Arahamia i-a spus primei doamne că a făcut o „treabă extraordinară” și a încurajat-o să continue să ajute poporul ucrainean, care a îndurat mai mult de patru ani de război după ce Putin și-a trimis trupele peste graniță și a invadat țara în 2022.

„Cu siguranță, am dori să vă rugăm să continuați, să găsiți noi misiuni și să contribuiți la dezamorsarea conflictului cât mai mult posibil”, a spus Arahamia.

Prima doamnă colaborează cu ambele țări încă de anul trecut pentru a reuni familiile despărțite de război. Până în prezent, ea a ajutat aproape trei duzini de copii să se întoarcă la rudele lor.

Ea a declarat joi că speră ca armistițiul de la Oleșki să devină mai durabil și mai extins.

„Fie ca Oleșki să fie scânteia modestă care se transformă într-o flacără durabilă a păcii”, a spus ea.

Până în prezent, pacea dintre Rusia și Ucraina i-a scăpat președintelui Trump, care, de când s-a întors la funcție în urmă cu aproape doi ani, a exercitat presiuni alternativ asupra Rusiei și Ucrainei pentru a pune capăt războiului.

„Fie ca Oleshky să fie scânteia modestă care se transformă într-o flacără durabilă a păcii”, a spus ea.

Într-un anunț care a venit ca o surpriză, Casa Albă a declarat pe 23 octombrie că prima doamnă a mediat încetarea focului pentru a facilita livrarea ajutorului umanitar atât de necesar și pentru a permite civililor să se evacueze dintr-un loc pe care l-a descris ca fiind „la un pas de dezastru”.

Negociatorii ucraineni, ruși și americani ajunseseră mai devreme în aceeași zi la un acord privind livrarea de ajutoare către Oleșki, în regiunea Herson din sudul Ucrainei, divizată de război.

Armistițiul local a fost în vigoare între 27 octombrie și 1 noiembrie și a reprezentat cea mai importantă încetare a focului de la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina.

Se estimează că aproximativ 2.000 de persoane se aflau încă în Oleșki la momentul intrării în vigoare a armistițiului temporar. Li s-a oferit posibilitatea de a se evacua către teritoriul controlat de Ucraina sau de Rusia, sau de a rămâne în oraș, beneficiind de provizii suplimentare de alimente și medicamente.

Proviziile au fost livrate pe parcursul celor șase zile, în timp ce sute de locuitori din Oleșki au trecut în teritoriul controlat de Ucraina, în cadrul unei operațiuni majore de evacuare.

Melania Trump a declarat joi că aproape 800 de persoane au părăsit Oleșki și a descris modul în care a inițiat discuții cu oficialii din ambele țări după ce a aflat despre situație în cadrul unui eveniment pe care l-a organizat cu ocazia sesiunii Adunării Generale a ONU din septembrie. Ea a spus că, împreună cu consilierul său principal, Marc Beckman, a colaborat direct cu conducerea rusă și ucraineană pentru a stabili condițiile armistițiului.

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
los angeles
1
Alegeri SUA 2026. Secțiile de votare s-au închis. Proiecțiile indică o victorie masivă a...
2026-05-14-2298
2
Cum ar fi fabricat procurorul Teodor Niță un dosar penal pentru schimbarea din funcție a...
petrisor peiu face declaratii
3
Petrişor Peiu: Ne-am distrus de pomană energia, industria şi transporturile, încercând să...
jd vance profimedia
4
Vicepreședintele SUA, J. D. Vance, consideră că războiul din Iran este „motivul” pentru...
Card de sănătate. Inquam Photos Octav Ganea
5
Mai iei cardul de sănătate la medic în noiembrie? Ce anunță CNAS pentru românii cu...
Scandal uriaș: revolta Europei împotriva Rusiei! Vladimir Putin: ”Este o încălcare flagrantă a legii”
Digi Sport
Scandal uriaș: revolta Europei împotriva Rusiei! Vladimir Putin: ”Este o încălcare flagrantă a legii”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
marco rubio
Secretarul de Stat Marco Rubio ia în considerare demisia. El ar fi discutat chestiunea cu oficiali de la Casa Albă (Bloomberg)
Harmeet Dhillon
Prima demisie de la Departamentul Justiției, în urma alegerilor din SUA: controversata șefă a Diviziei pentru Drepturi Civile
traian basescu in fata ta digi24
Băsescu: „Noi am avut doar politica prostului față de SUA”. Ce spune despre abordarea de a alege „o tabără”, republicani sau democrați
Russia's President Putin And Iran Security Council Secretary Rezaei Meet
Liderul Suprem iranian i-a transmis un mesaj secret lui Putin. Întâlnire la nivel înalt iraniano-rusă la Kremlin
neculaescu ok
Dan Neculăescu s-a întâlnit cu omologul său de la Kiev. Discuții despre securitatea la Marea Neagră și minoritatea română din Ucraina
Recomandările redacţiei
profimedia-1149490222
Alte două amenințări cu bombă la bordul unor avioane, la Otopeni. UE...
Pensii ianuarie 2026. Foto Getty Images
„Va exista o mărire”. Premierul Luca Niculescu anunță majorarea...
soldati americani
Traian Băsescu critică propunerea României privind trupele americane...
marcel alexandru stoica guvern
Ce spune ministrul Dezvoltării despre impozitele pe balcoanele...
Ultimele știri
Conference League: Universitatea Craiova a învins Egnatia şi este pe locul 8 în grupă. Programul oltenilor în continuare
Statele Unite impun noi sancţiuni Cubei
Preşedintele Paraguayului și-a dat demisia în urma unui scandal bancar, care a degenerat într-o criză politică
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Irinel Columbeanu, despre femeia pe care și-a dorit-o toată viața, dar pe care nu a reușit să o cucerească...
Cancan
'Nostradamus al Americii', profeție ÎNGRIJORĂTOARE pentru 2028: 'Al 3-lea Antihrist va fi nimicit'
Fanatik.ro
﻿Marius Mitran, euforic după Craiova – Egnatia 2-0: „Știința bate tot, Coehlo știe mult!”
editiadedimineata.ro
Muntenegru și Albania cer NATO echipe de experți pentru combaterea dezinformării rusești înaintea alegerilor
Fanatik.ro
Probleme pentru Dinamo! Baza de la Săftica are nevoie de investiții majore: „Milioane de euro!”
Adevărul
Reclama „manea” de Black Friday de la eMAG a încins internetul. Expert: „Când ești lider de piață, oricând...
Digieconomic
Ajutor financiar de până la 1.200 de lei pentru persoanele vulnerabile, propus în Parlament. Cine ar putea...
Digi FM
Theo Rose, după ce a fost criticată că a cântat la botezul fiului lui Alfred Simonis: "Am știut numele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Unii preferau să se joace, eu am învățat”. A ajuns la o avere de 12,5 MILIARDE €, la 42 de ani: ”Incredibil...
Pro FM
Theo Rose, copleșită după ce fiul ei, Sasha, a lovit-o, a mușcat-o și a tras-o de păr. Cum a intervenit...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
„Wild Horse Nine”, distribuţie remarcabilă într-un decor neobişnuit. John Malkovich, Sam Rockwell, Steve...
Adevarul
Ce se întâmplă cu balcoanele închise fără autorizație. Ministrul Dezvoltării lămurește confuzia din noul Cod...
Newsweek
Ce pensie primești daca ai lucrat pe salariul minim 35 sau 40 de ani? Este foarte mică
Digi FM
Fiica unei românce care a fugit de comunism a câștigat din nou alegerile în Texas. Cine este Mihaela Pleșa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cum reușesc japonezii să îmbătrânească frumos. Obiceiurile care îi ajută să rămână activi și după 80 sau 90...
Digi Animal World
Scene incredibile într-o brutărie din SUA. Un aligator a intrat pe ușa din spate și a terorizat angajații
Film Now
Cum arată John Goodman după ce a slăbit 90 de kilograme. „Încă încerc să mă obișnuiesc cu fața mea” 
UTV
Bianca Censori a strălucit la propriu într-o salopetă mulată, acoperită cu cristale. Arhitecta a atras toate...