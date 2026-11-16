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Trump anunţă că s-ar putea întâlni cu liderul nord-coreean Kim Jong Un în China. „Depinde de Xi Jinping”

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U.S. President Trump Meets North Korean Leader Kim Jong-un During Landmark Summit In Singapore
FOTO: Gulliver/ Getty Images
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Preşedintele american Donald Trump a anunţat luni că s-ar putea întâlni cu liderul nord-coreean Kim Jong Un în China.

Trump a făcut acest anunţ înainte de a pleca către Asia, unde se va întâlni joi, în oraşul chinez Shenzhen, cu omologii săi rus Vladimir Putin şi chinez Xi Jinping, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Vom fi cu preşedintele Xi, ne vom întâlni şi cu preşedintele Putin şi s-ar putea să ne întâlnim şi cu Kim Jong Un", le-a declarat Trump jurnaliştilor la Casa Albă.

Întrebat unde ar putea avea loc această întâlnire surpriză cu liderul nord-coreean, preşedintele american a spus că acesta „ar putea veni" în China, dar că „depinde de preşedintele Xi".

Donald Trump va merge la Manila, unde va participa la summitul naţiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), înainte de a se îndrepta spre Shenzhen, în China, pentru a fi prezent la summitul APEC, care reuneşte cele 21 de ţări din Asia-Pacific.

Pe marginea acestei reuniuni, Trump urmează să se întâlnească cu preşedinţii chinez şi rus, în cadrul unui summit trilateral fără precedent. Potrivit Casei Albe, cei trei lideri vor discuta chestiuni legate de proliferarea nucleară, precum şi despre războiul din Orientul Mijlociu declanşat în februarie de bombardamentele israeliene şi americane asupra Iranului.

Editor : M.B.

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