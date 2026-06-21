Trump anunță că Starmer va demisiona din funcția de premier al Marii Britanii: „A eşuat rău în două chestiuni foarte importante”

Premierul britanic Keir Starmer va demisiona din funcţie, a scris, duminică, preşedintele american Donald Trump pe reţeaua sa Truth Social, transmite Reuters.

„Keir Starmer va demisiona din funcţia de prim-ministru al Regatului Unit. El a eşuat rău în două chestiuni foarte importante - IMIGRAŢIE ŞI ENERGIE. Îi doresc numai bine!”, a scris Trump.

Starmer a reafirmat vineri că va lupta pentru a rămâne la putere, după alegerea în parlament a principalului său rival, Andy Burnham, primarul metropolei Manchester, favorit pentru a ajunge în Downing Street.

Duminică, ministrul britanic al comerţului Peter Kyle a declarat că premierul Keir Starmer, subminat de scăderea popularităţii sale, „s-a întâlnit cu o serie largă de persoane” într-o perioadă de „reflecţie despre realităţile politice, provocările şi oportunităţile cu care se confruntă” el.

Cotidianul The Observer a scris duminică, pe prima pagină, că Starmer „ar urma să demisioneze” luni, în timp ce publicaţia The Sunday Telegraph a anunţat că premierul este „pregătit” să plece.

Editor : C.S.