Live TV

Trump anunță că Starmer va demisiona din funcția de premier al Marii Britanii: „A eşuat rău în două chestiuni foarte importante”

Data publicării:
Keir Starmer și Donald Trump.
Keir Starmer și Donald Trump. Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Premierul britanic Keir Starmer va demisiona din funcţie, a scris, duminică, preşedintele american Donald Trump pe reţeaua sa Truth Social, transmite Reuters.

„Keir Starmer va demisiona din funcţia de prim-ministru al Regatului Unit. El a eşuat rău în două chestiuni foarte importante - IMIGRAŢIE ŞI ENERGIE. Îi doresc numai bine!”, a scris Trump.

Starmer a reafirmat vineri că va lupta pentru a rămâne la putere, după alegerea în parlament a principalului său rival, Andy Burnham, primarul metropolei Manchester, favorit pentru a ajunge în Downing Street.

Duminică, ministrul britanic al comerţului Peter Kyle a declarat că premierul Keir Starmer, subminat de scăderea popularităţii sale, „s-a întâlnit cu o serie largă de persoane” într-o perioadă de „reflecţie despre realităţile politice, provocările şi oportunităţile cu care se confruntă” el.

Cotidianul The Observer a scris duminică, pe prima pagină, că Starmer „ar urma să demisioneze” luni, în timp ce publicaţia The Sunday Telegraph a anunţat că premierul este „pregătit” să plece.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
un om tine un peste
2
Alertă în Grecia: un pește periculos ajunge aproape de mal și poate mușca turiști. Medic...
SUA Iran
3
„E doar începutul”. Acordul SUA - Iran redesenează harta Orientului Mijlociu: Teheranul...
Ilie Bolojan.
4
Ilie Bolojan a anunțat noua echipă pentru conducerea PNL. Ce nume sunt pe listă
avioane militare pe un portavion american / vase comerciale în Strâmtoarea Ormuz / Donald Trump
5
Iranul a câștigat războiul, dar ar putea pierde pacea. Greșeala majoră pe care a făcut-o...
Ungurii, după ce Istvan Kovacs a arbitrat meciul 1.000 la Cupa Mondială: "Oficial este român"
Digi Sport
Ungurii, după ce Istvan Kovacs a arbitrat meciul 1.000 la Cupa Mondială: "Oficial este român"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
photo-collage.png - 2026-04-01T231614.696
Tensiuni politice în Marea Britanie. Premierul Keir Starmer ar fi pregătit să demisioneze, susține presa din Regat
nato trupe tanc militar
Trump reaprinde temerile privind viitorul NATO. Istoria explică de ce alianța rezistă de opt decenii
giorgia meloni
Giorgia Meloni îi răspunde lui Donald Trump: „Popularitatea mea nu te priveşte. Îţi sugerez să ai grijă de a ta”
trump sta cu meloni de vorba pe o canapea
Trump insistă că Meloni i-ar fi cerut „din nou şi din nou” să se pozeze cu el la summitul G7: „Popularitatea ei e la pământ”
Donald Trump
Trump: Putin ar fi putut câștiga războiul într-o zi. Ce „greșeală” spune președintele SUA că a făcut Rusia
Recomandările redacţiei
adrian vestea la birou
Surse: Lista miniștrilor din guvernul Veștea ar putea fi depusă în...
ilie bolojan alaturi de logo pnl
Bolojan: PNL nu va susține Guvernul Veștea. Grupurile parlamentare...
CONGRES PNL Bolojan conducere _2_02_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Congresul Extraordinar al PNL: Liberalii și-au ales noua conducere și...
nd bruxelles
Imagine-surpriză de la Bruxelles. Cu cine s-a întâlnit Nicușor Dan...
Ultimele știri
Crin Antonescu, atac la conducerea PNL: „În 36 de ani nu am văzut niciodată ceva mai potrivit cu termenul trădare”
Rezultate LOTO - Duminică, 21 iunie 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
Negocieri cruciale între SUA și Iran în Elveția. Teheranul pune condiții pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce a pățit o fată care a adormit pe plajă. Când s-a trezit, nici sora ei nu a recunoscut-o: "M-am îngrijorat...
Cancan
DOLIU în lumea sportului! Alex, fiul legendarului fotbalist, a murit la doar 38 de ani 😢
Fanatik.ro
Obiceiul care o obsedează pe Alessia Năstase. Fiica lui Ilie Năstase nu se poate abține deloc
editiadedimineata.ro
Un influencer, o specialistă PR și un episcop, pe noua listă de sancțiuni a UE pentru propagandă pro-rusă
Fanatik.ro
Ungurii se laudă cu Istvan Kovacs după ce a intrat în istorie la Campionatul Mondial: „Mândru de originile...
Adevărul
Mizele vizitei lui Nicușor Dan în Turcia. Analist: „Încearcă să realizeze un demers de advocacy pentru țara...
Playtech
Ce avere are Ciprian Ciucu? Terenurile, apartamentele și economiile declarate de primarul Capitalei
Digi FM
"Oameni buni, coarda!". O tânără de 21 de ani a murit la bungee jumping, după o eroare greu de crezut
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Regele Olandei nu s-a putut abține! Ce i-a spus președintelui FIFA despre Donald Trump
Pro FM
Cum arată Julia Chelaru, fosta membră a trupei Exotic, la aproape 50 de ani. Și-a etalat formele voluptoase...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Emma Heming spulberă cel mai mare mit despre boala lui Bruce Willis. „Nu și-a pierdut memoria”
Adevarul
Cum menții o temperatură suportabilă în locuință, pe caniculă, fără aer condiționat. De la ce valori începem...
Newsweek
Un bărbat a cerut o pensie mai mare decât o femeie care avea același punctaj și vechime. De ce? Ce a decis CCR
Digi FM
Bacteria periculoasă se răspândește în Marea Neagră. Ce trebuie să știe turiștii înainte de a intra în apă
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Au găsit veriga lipsă? Cercetătorii propun o explicație radicală pentru apariția vieții pe Pământ
Digi Animal World
O pisică își forțează stăpâna să treacă printr-un moment stânjenitor în fiecare zi. Gestul pe care felina îl...
Film Now
Dwayne Johnson a crezut că are cancer. Actorul a ascuns totul de soția sa: „A fost foarte dureros”
UTV
Jason Momoa și copiii lui au furat toate privirile la premiera „Supergirl”. Lola și Nakoa-Wolf au apărut rar...