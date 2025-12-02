Trump anunță că Statele Unite vor elimina traficanți de droguri și în alte țări decât Venezuela. „Oricine este pasibil de a fi atacat”

Președintele american Donald Trump a anunțat marți că Statele Unite vor începe în curând să lovească ținte terestre în Venezuela, o escaladare a ofensivei administrației sale în războiul declarat împotriva traficanților de droguri din această țară. În plus, a precizat că astfel de lovituri nu se vor limita doar la traficanții din Venezuela. La rândul său, secretarul de Război Pete Hegseth a apărat loviturile din Caraibe şi Oceanul Pacific asupra unor ambarcațiuni care ar fi transportat droguri, afirmând că atacurile vor continua, în ciuda întrebărilor ridicate de experţi şi aleşi cu privire la legalitatea unor astfel de operaţiuni.

Donald Trump a declarat marți că va începe în curând să lovească ținte din Venezuela, o escaladare a ofensivei administrației sale împotriva presupușilor traficanți de droguri.

„Vom începe să lansăm aceste atacuri și pe uscat”, a declarat el marți, în timpul unei ședințe a Cabinetului.

„Știm unde locuiesc. Știm unde locuiesc cei răi și vom începe foarte curând.”

Totodată, Trump nu a exclus posibilitatea de a viza persoane și din alte țări în afară de Venezuela, dacă administrația americană va stabili că acestea trafichează droguri în SUA.

„Oricine face asta și vinde droguri în țara noastră este pasibil de a fi atacat”, a mai spus Trump.

Hegseth: Abia începem

Prezent la aceeași ședință, secretarul american de Război, Pete Hegseth, a spus că Statele Unite „abia încep să atace navele traficanţilor de droguri şi să trimită narcoterorişti pe fundul oceanului”.

„Am avut o mică pauză pentru că este complicat să găsim nave pe care să le atacăm în acest moment”, a adăugat secretarul Apărării.

Din august, Statele Unite şi-au consolidat semnificativ prezenţa militară în Marea Caraibelor, aparent în numele luptei împotriva traficului de droguri, conform Washingtonului, care vizează în special Venezuela, al cărei preşedinte, Nicolas Maduro, este acuzat că conduce un cartel.

SUA au desfăşurat astfel în Caraibe cel mai mare portavion al lor, precum şi o flotilă de nave de război şi avioane de vânătoare, ca parte a acestor operaţiuni antidrog.

În total, Statele Unite au efectuat atacuri împotriva a peste 20 de nave în Caraibe şi Pacific din septembrie, omorând cel puţin 83 de persoane, fără a furniza nicio dovadă că aceste nave ar fi fost implicate în traficul de droguri, potrivit AFP, preluată de Agerpres. Acest lucru a determinat experţi şi ONU să chestioneze legalitatea operaţiunilor.

Departamentul Justiţiei din SUA susţine că aceste operaţiuni sunt legale, dar Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Turk, a declarat că există „indicii puternice” ale unor execuţii „extrajudiciare”.

„Nu am văzut personal niciun supravieţuitor”

Pete Hegseth este implicat într-o controversă aprinsă după ce Washington Post a dezvăluit că doi supravieţuitori ai unui atac american din septembrie asupra unei ambarcațiuni presupusă a transporta traficanţi de droguri, care se agăţau de nava în flăcări după atacul iniţial, au fost ucişi într-o a doua salvă pe care secretarul Apărării o autorizase.

După ce iniţial a negat existenţa celui de-al doilea atac, Casa Albă l-a confirmat, explicând că acesta nu fusese ordonat de secretarul Apărării, ci de amiralul care comanda forţele de operaţiuni speciale ale SUA.

Marţi, Hegseth a declarat că nu a „văzut personal niciun supravieţuitor” al primului atac.

„Nu am văzut personal niciun supravieţuitor (...), deoarece (nava) era în flăcări”, a declarat şeful Pentagonului în timpul şedinţei de cabinet la Casa Albă, afirmând că a fost martor la primul atac, dar nu a rămas în intervalul în care a fost luată decizia de a se efectua al doilea atac.

Reiterându-şi sprijinul pentru amiralul Frank Bradley, desemnat oficial drept autorul ordinului, Pete Hegseth a subliniat, de asemenea, în faţa presei existenţa „ceţii de război” care complică luarea deciziilor în afacerile militare.

Legalitatea acestui al doilea atac a fost puternic pusă sub semnul întrebării de atunci, atât în SUA, cât şi în străinătate.

Editor : B.P.