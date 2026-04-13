Trump anunță că sumele cheltuite de SUA pentru NATO „vor fi supuse unei analize amănunțite”

Președintele american Donald Trump a făcut din nou referire la nemulțumirile sale referitoare la NATO, într-o declarație pentru presă la baza militară Andrews, în cadrul unor comentarii pe marginea situației din Orientul Mijlociu, scrie Al Jazeera.

Trump și-a exprimat din nou dezamăgirea față de ceea ce el numește eșecul NATO de a susține războiul SUA și al Israelului împotriva Iranului.

„Nu ne-au fost alături”, le-a spus el reporterilor. „Acum vor să se implice, dar nu mai există o amenințare reală.”

Trump a pus sub semnul întrebării și valoarea apartenenței SUA la alianță în general.

„Știți, am cheltuit mii de miliarde de dolari pe NATO pentru a-i ajuta să se apere de Rusia, dar, dacă vă gândiți bine, noi suntem cei care ne apărăm de Rusia. De mult timp mi s-a părut puțin ridicol, dar cheltuim mii de miliarde de dolari pentru asta. Și cred că acest lucru va fi supus unei analize foarte serioase”, a spus el.

Recent,într-un interviu acordat cotidianului britanic Daily Telegraph, președintele SUA a criticat aliații europeni și a descris alianța nord-atlantică drept un „tigru de hârtie”.

Trump a declarat că ia în considerare serios retragerea Statelor Unite din NATO, după ce aliații au refuzat să susțină acțiunea militară americană împotriva Iranului, potrivit unui interviu acordat Daily Telegraph.

Trump a descris alianța drept un „tigru de hârtie” și a afirmat că retragerea Statelor Unite din tratatul de apărare este acum „dincolo de reconsiderare”, a relatat ziarul.

El a spus că avea de mult timp îndoieli cu privire la credibilitatea NATO.

