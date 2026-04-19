Live TV

Trump anunță că va începe „foarte curând" să dea publicității documente despre OZN-uri

Data publicării:
Foto: Profimedia

Președintele american, Donald Trump, a declarat vineri că analiza realizată de administrația sa asupra materialelor legate de OZN-uri a scos la iveală documente „foarte interesante”, iar o primă tranșă urmează să fie făcută publică în perioada imediat următoare, relatează Reuters.

„Am găsit multe documente foarte interesante, trebuie să spun, iar primele eliberări de documente vor începe foarte, foarte curând, astfel încât să puteţi vedea dacă acest fenomen este corect”, a declarat Trump unui grup de susținători la un eveniment organizat de Turning Point USA.

În februarie, Donald Trump a cerut agențiilor americane să înceapă publicarea dosarelor guvernamentale referitoare la OZN-uri, fenomene aeriene neidentificate și posibila existență a vieții extraterestre, invocând interesul public ridicat pentru acest subiect.

Decizia a venit după ce fostul președinte Barack Obama a fost acuzat de Trump că ar fi divulgat în mod necorespunzător informații clasificate, în contextul unor declarații făcute într-un podcast, în care a spus că extratereștrii sunt „reali”.

Ulterior, Barack Obama a precizat că nu a văzut dovezi privind existența contactului extraterestru în timpul mandatului său, însă a subliniat că probabilitatea existenței vieții în alte zone ale universului este ridicată.

La rândul său, Donald Trump a afirmat că nu a văzut dovezi ale existenței extratereștrilor și că rămâne nesigur în această privință.

În ultimii ani, Pentagon a analizat numeroase informări privind OZN-uri, iar oficiali militari de rang înalt au declarat în 2022 că nu există dovezi care să indice că extratereștrii ar fi vizitat Pământul sau ar fi ajuns forțat pe Terra.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

