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Trump anunță că va participa la gala presei de la Washington, reprogramată pentru 24 iulie

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Donald Trump. Foto: Profimedia Images
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Securitate sporită și decizii ale organizatorilor Atacator inculpat pentru tentativă de asasinat

Președintele american Donald Trump a anunțat că a acceptat invitația de a participa la gala anuală de presă de la Washington, reprogramată pentru 24 iulie după ce dineul din aprilie a fost întrerupt din cauza unei tentative de intruziune a unui bărbat înarmat.

Organizarea acestui nou dineu de către Asociația Corespondenților de la Casa Albă „este o veste foarte bună, deoarece nu putem lăsa nebunii să ne schimbe modul de viață”, a scris președintele american pe rețeaua sa Truth Social, potrivit AFP preluată de Agerpres.

El consideră „interesant” că gala va avea loc la Waldorf Astoria, un hotel de lux care face parte de mult timp din imperiul său imobiliar.

Anterior, Asociația Corespondenților de la Casa Albă (WHCA) a anunțat că gala anuală a presei de la Washington, care a fost întreruptă la sfârșitul lunii aprilie de un atac armat, a fost reprogramată pentru 24 iulie.

Pe 25 aprilie, dineul a fost întrerupt când un bărbat înarmat, acuzat acum de tentativă de asasinat asupra președintelui SUA, a încercat să pătrundă cu forța în sală.

Securitate sporită și decizii ale organizatorilor

Președinta Asociației Corespondenților de la Casa Albă a indicat într-un comunicat că gala din iulie va fi „mai intimă” și că securitatea va fi „semnificativ sporită”.

„Această reprogramare nu a fost automată”, a adăugat Weijia Jiang, care lucrează pentru CBS. „A fost o decizie pe care liderii WHCA au luat-o după o analiză atentă și ținând cont de opiniile membrilor noștri”, a adăugat ea.

„Nu vom permite ca un act de violență să aibă ultimul cuvânt, mai ales în acest an în care țara noastră își celebrează cea de-a 250-a aniversare”, a mai spus ea.

Atacator inculpat pentru tentativă de asasinat

Atacatorul, Cole Allen, în vârstă de 31 de ani, este inculpat pentru patru capete de acuzare, inclusiv tentativă de asasinat asupra președintelui Statelor Unite și agresiune asupra unui agent federal cu o armă mortală. El a pledat nevinovat.

Pe 25 aprilie, a încercat să spargă sistemul de securitate de la intrarea în sala de bal a unui hotel unde avea loc gala anuală WHCA, eveniment la care participa Donald Trump.

Au fost trase focuri de armă, perturbând acest dineu anual pentru elita politică și media de la Washington, ai cărui sute de invitați în smoking și rochii de seară au fost nevoiți să se întindă pe podea între mesele din vasta sală de bal a hotelului.

Editor : Ana Petrescu

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