Trump anunță că va primi de la Putin milioane de tone de motorină, în urma unei convorbiri telefonice

Președintele american Donald Trump a anunțat vineri că a avut o convorbire telefonică cu omologul său rus, Vladimir Putin, în cursul căreia au convenit că Rusia va furniza Statelor Unite, dar și pe „piața mondială”, cantitți importante de motorină, ceea ce va conduce la scăderea prețurilor combustibilului pe plan mondial.

„Tocmai am încheiat o discuție extrem de fructuoasă cu președintele Vladimir Putin al Rusiei, în cadrul căreia s-a convenit ca Rusia să furnizeze imediat peste 300.000 de tone de motorină pe piața americană și mondială, alte 500.000 de tone în luna noiembrie și 1.000.000 de tone imediat după aceea.

În plus, în funcție de starea rafinăriilor sale, Rusia va livra apoi, într-un interval scurt de timp, 3.000.000 de tone de motorină. Datorită CONTROLULUI TOTAL pe care îl exercităm asupra Strâmtorii Hormuz și acestui anunț extraordinar privind energia rusă, prețurile motorinei pentru americani și, de fapt, pentru întreaga lume, vor SCĂDEA, ÎN CIFRE RECORD ȘI RAPID!

Prețurile mai mici pentru americani, în special pentru marii noștri fermieri, crescători de animale și camionagii, reprezintă prioritatea mea absolută. Acesta este un anunț foarte important și de mare amploare. În plus, trebuie să se înțeleagă că Iranul nu va deține o armă nucleară! Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni. Președintele DONALD J. TRUMP”, a scris liderul de la Casa Albă vineri pe rețeaua sa socială, Truth Social.

Editor : B.P.