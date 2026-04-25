Trump anunță ce va discuta cu Regele Charles la Washington

Donald Trump a declarat, vineri pentru Reuters, că Iranul, NATO şi taxa pe serviciile digitale din Regatul Unit se numără printre subiectele pe care intenţionează să le discute cu Regele Charles în timpul vizitei acestuia la Washington de săptămâna viitoare.

„Voi vorbi despre tot”, a spus Trump în timpul unui interviu telefonic pentru agenţia britanică de presă.

„Voi vorbi despre asta. Este un prieten şi un tip grozav”, a adăugat liderul de la Casa Albă.

Vizita de stat de patru zile a Regelui Charles, care începe luni, va marca cea de-a 250-a aniversare a independenţei SUA faţă de Marea Britanie.

El va face opriri în Virginia, New York şi Washington, D.C., unde se va întâlni în privat cu Trump şi va susţine un discurs în faţa Congresului SUA.

Citește și: Trump îl laudă pe regele Charles și spune că vizita lui poate repara relaţia din Regatul Unit și SUA: „Este un om fantastic” (BBC)

Vizita are loc, de asemenea, pe fondul celor mai proaste relaţii dintre cele două ţări de la Criza Canalului Suez din 1956, cu critici repetate din partea lui Trump la adresa prim-ministrului Keir Starmer pentru refuzul său de a se alătura atacului asupra Iranului şi cu remarci dezaprobatoare despre capacităţile militare ale Marii Britanii.

Preşedintele SUA a ameninţat, de asemenea, că va impune tarife vamale Marii Britanii dacă Starmer nu renunţă la taxa pe serviciile digitale.

