Live TV

Trump anunță ce va discuta cu Regele Charles la Washington

Data actualizării: Data publicării:
trump charles
Foto: Profimedia Images

Donald Trump a declarat, vineri pentru Reuters, că Iranul, NATO şi taxa pe serviciile digitale din Regatul Unit se numără printre subiectele pe care intenţionează să le discute cu Regele Charles în timpul vizitei acestuia la Washington de săptămâna viitoare.

„Voi vorbi despre tot”, a spus Trump în timpul unui interviu telefonic pentru agenţia britanică de presă.

„Voi vorbi despre asta. Este un prieten şi un tip grozav”, a adăugat liderul de la Casa Albă.

Vizita de stat de patru zile a Regelui Charles, care începe luni, va marca cea de-a 250-a aniversare a independenţei SUA faţă de Marea Britanie.

El va face opriri în Virginia, New York şi Washington, D.C., unde se va întâlni în privat cu Trump şi va susţine un discurs în faţa Congresului SUA.

Citește și: Trump îl laudă pe regele Charles și spune că vizita lui poate repara relaţia din Regatul Unit și SUA: „Este un om fantastic” (BBC)

Vizita are loc, de asemenea, pe fondul celor mai proaste relaţii dintre cele două ţări de la Criza Canalului Suez din 1956, cu critici repetate din partea lui Trump la adresa prim-ministrului Keir Starmer pentru refuzul său de a se alătura atacului asupra Iranului şi cu remarci dezaprobatoare despre capacităţile militare ale Marii Britanii.

Preşedintele SUA a ameninţat, de asemenea, că va impune tarife vamale Marii Britanii dacă Starmer nu renunţă la taxa pe serviciile digitale.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
2
3
4
5
Digi Sport
Interzis! Alimentul banal consumat de aproape toată lumea de care Cristiano Ronaldo nu se atinge: ”E împotriva naturii”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Recomandările redacţiei
Ultimele știri
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cancan
Fanatik.ro
editiadedimineata.ro
Fanatik.ro
Adevărul
Playtech
Digi FM
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Pro FM
Film Now
Adevarul
Newsweek
Digi FM
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Digi Animal World
Film Now
UTV
