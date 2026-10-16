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Trump anunță discuții cu Rusia și China despre denuclearizare. Ce spune despre arsenalul Beijingului, în comparație cu cel al SUA

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Donald Trump
Donald Trump. Foto: Profimedia Images
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Preşedintele american Donald Trump a declarat joi că poartă discuţii cu Moscova şi Beijingul în scopul denuclearizării ţărilor cu cele mai mari stocuri de arme nucleare, relatează Reuters.

Rusia are cel mai mare stoc de ogive nucleare, urmată de SUA şi China, potrivit Institutului internaţional de cercetare pentru pace de la Stockholm. SUA depăşesc Rusia în ceea ce priveşte numărul ogivelor desfăşurate.

Într-un interviu acordat Newsmax, Trump a declarat că se aşteaptă ca China să ajungă SUA din urmă în următorii cinci ani.

„Este păcat, pentru că mi-ar plăcea să denuclearizez dacă este posibil, dar vorbim cu Rusia despre acest lucru şi vorbim cu China”, a declarat Trump în cadrul interviului.

Newsmax a relatat că Donald Trump a discutat cu preşedintele chinez Xi Jinping despre denuclearizare.

Declaraţiile lui Trump au loc la câteva luni după ce ultimul tratat major de control al armelor nucleare dintre Rusia şi SUA, cunoscut sub numele de New START, a expirat în februarie. Tratatul New START semnat în 2010 permitea o singură prelungire, care a fost convenită de fostul preşedinte american Joe Biden şi preşedintele rus Vladimir Putin pentru o perioadă de cinci ani. Orice nouă prelungire ar necesita decizii executive de a prelungi voluntar limitele tratatului. 

Editor : C.S.

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