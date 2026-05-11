Trump anunţă eliberarea unor cetăţeni polonezi şi moldoveni din închisori din Belarus şi Rusia

Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat duminică pe reţelele de socializare că trei cetăţeni polonezi şi doi moldoveni au fost eliberaţi din detenţie în Belarus şi Rusia.

Într-o postare pe Truth Social, Trump i-a atribuit meritul eliberării trimisului special John Coale şi i-a mulţumit preşedintelui bielorus Aleksandr Lukaşenko pentru „cooperare şi prietenie”, potrivit Reuters, preluată de News.ro.

Trump a menţionat, de asemenea, eliberarea jurnalistului şi activistului polonezo-belarus Andrzej Poczobut dintr-o închisoare din Belarus.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a anunţat eliberarea lui Poczobut, care a făcut parte dintr-un schimb de prizonieri, la 28 aprilie.

Lukaşenko, un aliat al preşedintelui rus Vladimir Putin, a eliberat sute de prizonieri în ultimii doi ani. Acest proces s-a accelerat în timpul celui de-al doilea mandat al lui Trump. În schimb, SUA au început să ridice sancţiunile împotriva Belarusului.

