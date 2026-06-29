Trump anunță marți discuții cu Iranul la Doha, Teheranul a declarat că nu sunt planificate astfel de întâlniri

Președintele Donald Trump afirmă că marți va avea loc o întâlnire cu Iranul în capitala Qatarului, după ce Teheranul a solicitat discuții. „Iranul a solicitat o întâlnire. Aceasta va avea loc mâine la Doha”, a scris Trump pe platforma sa de socializare Truth Social, folosind majuscule, relatează Al Jazeera.

Trimisii președintelui american Trump vor participa marți la o întâlnire cu oficialii iranieni în Qatar, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

„Trimisul special Witkoff și Jared Kushner se vor deplasa la Doha pentru întâlniri la nivel înalt în această săptămână, pe măsură ce continuăm să discutăm memorandumul de înțelegere”, a declarat ea într-un interviu acordat Fox News.

„Pe marginea acestor discuții la nivel înalt, vor avea loc și discuții tehnice”, a adăugat Leavitt.

Anterior, viceministrul de Externe al Iranului, Kazem Gharibabadi, a declarat că nu sunt programate întâlniri cu oficiali americani din „echipele tehnice” în Qatar în această săptămână.

„Deși consultările cu Qatarul – inclusiv privind urmărirea punerii în aplicare a angajamentelor celeilalte părți – se desfășoară ca de obicei, știrile difuzate de unele surse media conform cărora la Doha vor avea loc discuții tehnice ale grupurilor de lucru nu pot fi confirmate”, a declarat Gharibabadi, citat de agenția de știri Tasnim.

„Prima rundă de discuții tehnice în cadrul grupurilor de lucru desemnate va avea loc atunci când vor fi îndeplinite condițiile necesare și după ce se va ajunge la un acord cu privire la data și locul de desfășurare. Consultările în acest sens continuă prin intermediul unor țări intermediare”, a adăugat el.

Anterior, mai multe surse media, printre care și Al Jazeera, au relatat că discuțiile dintre SUA și Iran sunt preconizate să aibă loc marți în capitala Qatarului, Doha.

Trump își atribuie meritul pentru scăderea prețurilor petrolului

Președintele Trump și-a atribuit meritul pentru scăderea prețurilor petrolului, legând-o de acordul provizoriu cu Iranul.

„Prețul este mai mic decât era înainte de începerea procesului de denuclearizare a Iranului”, a scris Trump pe rețelele sociale, înainte de a adăuga într-o postare separată: „Prețurile la benzină scad rapid.”

Trump a subliniat, de asemenea, creșterea indicilor săi de popularitate. „Cele mai mari cifre din sondaje din toate timpurile.”

Contractele futures pe țițeiul Brent se tranzacționau luni la 73 de dolari pe baril, în timp ce țițeiul american West Texas Intermediate se situa la 69 de dolari, reflectând o scădere de aproximativ 15% față de nivelurile înregistrate înainte de declanșarea războiului americano-israelian împotriva Iranului.

Kazem Gharibabad a confirmat însă că discuțiile cu Qatarul continuă. Inițial, aceste discuții trebuiau să se concentreze asupra dosarului nuclear iranian. Cu toate acestea, din cauza tensiunilor crescânde legate de Strâmtoarea Ormuz, prioritatea s-a mutat acum către dezamorsarea situației de acolo.

Părțile au poziții radical diferite. Iranienii afirmă că, indiferent de circumstanțe, vor păstra controlul asupra strâmtorii – susținând că această autorizație le este conferită prin memorandumul de înțelegere.

Americanii susțin că Iranul nu ar trebui să dețină controlul asupra Strâmtorii Ormuz, iar trecerea navelor trebuie să fie liberă.

Editor : M.C