Trump anunţă o reuniune privind Groenlanda pe marginea Forumului de la Davos. „Trebuie să o avem”

Data publicării:
Groenlanda pe harta
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock

Preşedintele american Donald Trump a anunţat marţi „o reuniune a diferitelor părţi” privind Groenlanda, pe marginea Forumului Economic Mondial de la Davos.

„Am fost de acord cu o întâlnire a diferitelor părţi la Davos, în Elveţia”, a scris preşedintele SUA pe reţeaua sa Truth Social, fără a preciza când va avea loc întâlnirea, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

„După cum le-am spus foarte clar tuturor, Groenlanda este (o chestiune) imperativă pentru securitatea naţională şi globală. Nu se poate da înapoi asupra acestui punct, toată lumea este de acord!”, a adăugat el.

Trump a afirmat totodată pe reţeaua sa socială că a avut o „conversaţie telefonică foarte bună” cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre Groenlanda.

El a postat şi un mesaj privat atribuit lui Rutte, în care secretarul general al NATO îl laudă pentru acţiunile sale în Siria, precum şi în Gaza şi Ucraina, şi se declară „hotărât să meargă mai departe în privinţa Groenlandei”.

„Aştept cu nerăbdare să te văd”, adaugă Rutte în mesajul adresat „dragului meu Donald”.

„Statele Unite ale Americii sunt de departe cea mai puternică ţară din lume... Suntem singura putere capabilă să asigure pace în lume, iar acest lucru se face, pur şi simplu, prin forţă!”, a scris Trump pe reţeaua sa socială.

Donald Trump a afirmat luni că liderii europeni „nu vor opune prea multă rezistenţă” planului său de a ocupa Groenlanda.

„Nu cred că vor opune prea multă rezistenţă. Trebuie să o avem”, a declarat el în Florida unui reporter care l-a întrebat ce intenţionează să le spună europenilor care se opun planurilor sale.

Editor : B.P.

