Trump anunță operațiuni „terestre” împotriva traficanților de droguri venezueleni: „Vom începe să-i oprim şi pe uscat”

Maduro consideră că, în realitate, nu este vorba decât despre o manevră militară

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat joi că vor începe „foarte curând” operaţiuni „terestre” pentru oprirea presupuşilor traficanţi de droguri venezueleni, anunţul său intervenind pe fondul unor tensiuni puternice între Washington şi Caracas.

Într-un discurs televizat adresat forţelor americane cu ocazia Zilei Recunoştinţei (Thanksgiving Day), marcată joi în SUA, Donald Trump a afirmat că „nu mai sunt prea mulţi (traficanţi de droguri venezueleni) care vin pe mare”, adăugând că administraţia sa „aproape a oprit” intrarea drogurilor în Statele Unite pe mare, informează dpa şi AFP, preluate de Agerpres. 

„Pe mare i-am oprit în proporţie de 85%. Probabil aţi observat că oamenii nu mai vor să livreze pe mare. Şi vom începe să-i oprim şi pe uscat. Pe uscat e mai uşor, iar asta va începe foarte curând. Îi vom avertiza să nu mai trimită otravă în ţara noastră”, a spus preşedintele american.

Trump declarase anterior că administraţia sa ia în considerare oprirea operaţiunilor terestre ale traficanţilor de droguri, pe lângă atacurile pe care armata le-a efectuat asupra ambarcaţiunilor suspectate că ar transporta droguri prin Caraibe.

Din septembrie, forţele americane au ţintit peste 20 de nave suspectate de trafic de droguri în Marea Caraibelor şi în Pacificul de Est, făcând cel puţin 83 de morţi. Acestea au fost „execuţii extrajudiciare”, susţine ONU, potrivit AFP.

Maduro consideră că, în realitate, nu este vorba decât despre o manevră militară

Acţiunile au atras critici pe scară largă administraţiei Trump, parţial pentru că Washingtonul nu a reuşit iniţial să ofere o bază legală pentru aceste acţiuni.

Administraţia americană a declarat cartelurile de droguri drept organizaţii teroriste.

Trump acuză în particular Venezuela că s-ar afla la originea traficului de droguri care inundă piaţa americană, ceea ce autorităţile de la Caracas dezmint. Venezuela susţine că Donald Trump se aventurează în direcţia greşită şi că doar 5% din drogurile produse în Columbia, principalul producător mondial, caută să tranziteze prin teritoriul venezuelean.

Cu toate acestea, preşedintele american a crescut presiunea, desfăşurând la jumătatea lunii noiembrie în Marea Caraibilor cel mai mare portavion din lumea, USS Gerald Ford, împreună cu grupul său naval.

Liderul venezuelean, Nicolas Maduro, consideră că, în realitate, nu este vorba decât despre o manevră militară cu scopul de a-l răsturna de la putere şi de a acapara rezervele de petrol ale ţării sale, supusă deja unui embargou petrolier şi sancţiunilor economice.

Recent, Donald Trump a autorizat operaţiuni clandestine ale CIA în Venezuela şi a declarat că nu exclude o intervenţie militară, asigurând totodată la mijlocul lunii noiembrie că va vorbi „la un moment dat” cu Maduro. 

