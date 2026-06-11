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Video Trump anunță pe Truth Social că va lovi „foarte puternic în această seară” obiectivele militare ale Iranului

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Donald Trump en interview pour le magazine "60 Minutes"
Donald Trump. Foto: Profimedia
Din articol
Abbas Araghchi, despre atacurile SUA Explozie raportată în apropierea Strâmtorii Ormuz

Președintele SUA, Donald Trump, anunță că Statele Unite vor „lovi foarte puternic în această seară” obiectivele militare ale Iranului, în cea mai recentă amenințare a sa, sugerând că eforturile de finalizare a unui acord între cele două țări nu decurg bine, relatează The Times of Israel.

Abbas Araghchi, despre atacurile SUA

ACTUALIZARE 16.47: Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a declarat că noile atacuri ale SUA împotriva Iranului „au făcut ca armistițiul să devină ineficient”, potrivit unui comunicat publicat pe canalul său de Telegram, relatează The Guardian.

Araghchi a discutat despre ultimele evoluții cu șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, în cadrul unei convorbiri telefonice care a avut loc în această după-amiază, ocazie cu care a condamnat atacurile SUA, se arată în comunicat.

„În cadrul acestei declarații, ministrul de externe al țării noastre a condamnat cu fermitate recenta agresiune a Statelor Unite, calificând-o drept o încălcare evidentă a Cartei ONU și a dreptului internațional, și a anunțat că aceste acțiuni au făcut ca armistițiul să devină ineficient și că Statele Unite sunt responsabile pentru consecințele periculoase ale acestuia”.

Explozie raportată în apropierea Strâmtorii Ormuz

ACTUALIZARE 16.45: Televiziunea de stat iraniană anunță că s-a auzit o explozie în Strâmtoarea Ormuz, în largul coastei orașului portuar Sirik, situat în sudul țării, cauza acesteia rămânând necunoscută, conform Times of Israel.

„Cu câteva minute în urmă, s-a auzit o explozie în zona Sirik, pe mare”, relatează un reporter al televiziunii de stat aflat la fața locului, fără a oferi însă alte detalii.

Știrea inițială: „La un moment dat, într-un viitor nu prea îndepărtat, vom prelua Insula Kharg și alte puncte de infrastructură petrolieră și vom prelua controlul total asupra piețelor lor de petrol și gaze, la fel cum am făcut cu Venezuela, ceea ce funcționează excelent atât pentru Venezuela, cât și pentru Statele Unite ale Americii”, adaugă Trump pe Truth Social.

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Având în vedere avertismentul pe care Trump îl lansează în postare, nu este clar deocamdată dacă amenințarea este încă o tactică a președintelui american menită să convingă Iranul să facă concesii la masa negocierilor, comentează The Times of Israel.

Donald Trump a amenințat în repetate rânduri că va lansa o forță militară masivă împotriva Iranului, doar pentru a se retrage în ultimul moment din cauza presupuselor progrese ulterioare în negocieri.

Între timp, în Orientul Mijlociu:

Statele Unite afirmă că au imobilizat un al treilea petrolier care a încălcat blocada porturilor iraniene. „Forțele americane au imobilizat un petrolier în Golful Oman la ora 23:20, pe 10 iunie, după ce nava a încălcat blocada impusă Iranului încercând să transporte petrol iranian”, a precizat Comandamentul pentru regiune (Centcom) pe X.

Este a treia navă comercială care suferă această soartă în această săptămână, potrivit Washingtonului, și a noua de la începutul blocadei.

Iranul anunță închiderea totală a strâmtorii Ormuz „până la noi ordine”. Decizia a fost luată după o nouă noapte de bombardamente americane, la care Teheranul a ripostat lovind vecinii săi din Golf și Iordania.

Confirmarea închiderii strâmtorii a venit de la autoritatea PGSA, înființată de Gărzile Revoluției pentru a gestiona traficul în strâmtoarea Ormuz.

Teheranul își anunțase deja intenția de a închide strâmtoarea după schimburile de focuri din timpul nopții.

Iranul a răspuns la atacurile de la Washington vizând baze militare. Gărzile Revoluției iraniene au anunțat că au lansat rachete balistice asupra unui centru de comandă american din Iordania și asupra unor baze militare din Kuweit și Bahrain.

Armata americană a lansat noi „lovituri defensive” împotriva Iranului. Aceste lovituri au vizat „instalații de supraveghere militară, sisteme de comunicații și site-uri de apărare aeriană iraniene din toată țara” în noaptea de miercuri spre joi.

Potrivit presei iraniene, au fost auzite explozii pe insula Qeshm, la Minab, Sirik și în portul Bandar Abbas, în sudul țării.

Donald Trump acuză Teheranul că tergiversează negocierile. „Eram cu adevărat pe punctul de a încheia un acord, dar ei nu încetează să ne ducă de nas, nu le pasă de noi”, s-a înfuriat președintele Statelor Unite în fața presei miercuri.

Ministrul american al Apărării, Pete Hegseth, a reproșat la rândul său Iranului că „joacă de-a șoarecele și pisica” în cadrul negocierilor.

Editor : M.C

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