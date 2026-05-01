Preşedintele Donald Trump pare că reîncepe războiul tarifar cu Europa şi anunţă vineri o majorare cu 25% a taxelor vamale aplicate autoturismelor şi camioanelor europene care intră în Statele Unite.

„Am plăcerea de a anunţa că, având în vedere faptul că Uniunea Europeană nu respectă acordul comercial pe care l-am încheiat în întregime, săptămâna viitoare voi majora taxele vamale impuse Uniunii Europene asupra autoturismelor şi camioanelor care intră în Statele Unite. Aceste taxe vamale vor creşte la 25%”, a declarat preşedintele american pe reţeaua sa Truth Social, potrivit News.ro.

„Este clar înţeles şi convenit că, dacă produc autoturisme şi camioane în fabrici situate în Statele Unite, nu se vor aplica niciun fel de taxe vamale”, a precizat el.

„În prezent, sunt în construcţie numeroase fabrici de automobile şi camioane, cu investiţii de peste 100 de miliarde de dolari, un record în istoria industriei auto. Aceste fabrici, în care vor lucra muncitori americani, se vor deschide în curând”, afirmă preşedintele american, aflat în scădere în sondaje într-un an electoral important pentru republicani.

„Niciodată nu s-a mai întâmplat ceva asemănător cu ceea ce se întâmplă astăzi în America!”, susţine în final Donald Trump, în condiţiile în care americanii sunt nemulţumiţi de costul vieţii, agravat de războiul pe care şeful Casei Albe l-a pornit alături de Israel împotriva Iranului.

Preşedintele SUA a pornit o ofensivă împotriva aliaţilor europeni din NATO, mai ales după ce aceştia nu s-au grăbit să i se alăture în ofensiva din Iran şi chiar au refuzat să-i pună la dispoziţie bazele lor militare.

El şi-a început cel de-al doilea mandat cu un război tarifar declarat întregii lumi, pentru a obliga ţările să încheie acorduri cu SUA, însă Curtea Supremă a invalidat, în februarie, o parte substanţială din politica tarifară globală promovată de preşedintele Donald Trump.

Editor : C.L.B.