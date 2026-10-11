Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunțat duminica aceasta că Rusia şi Ucraina au convenit un „armistițiu energetic” - încetarea atacurilor împotriva infrastructurii energetice a celeilalte părţi. „Nu-l încălcați”, a scris Trump pe rețeaua lui socială. Volodimir Zelenski s-a arătat surprins de anunțul lui Trump.

„Cu efect imediat, există un ARMISTIŢIU ENERGETIC în războiul dintre Rusia şi Ucraina. Ambele părţi au căzut de acord. Nu-l încălcaţi! Vă mulţumesc pentru atenţia acordată acestei chestiuni. Preşedintele DONALD J. TRUMP”, a scris liderul de la Casa Albă pe reţeaua sa Truth Social, fără a oferi detalii suplimentare.

Un jurnalist Axios, Barak Ravid, a scris pe rețeaua X că tocmai a discutat cu Volodimir Zelenski, care s-a arătat surprins de anunț, dar tototdată dispus la un armistițiu.

«Președintele Zelenski mi-a spus: „Anunțul privind încetarea focului a fost o noutate pentru mine. Dar dacă rușii sunt de acord cu o încetare a focului în domeniul energetic, Ucraina va fi de acord. Dacă președintele Trump a negociat acest lucru cu Putin - vă rog să ne spuneți când începe încetarea focului - suntem pregătiți și o vom accepta”», a declarat Zelenski, potrivit jurnalistului Axios.

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Anunțul lui Trump privind un „armistițiu energetic” între cele două țări vine la o zi după liderul de la Casa Albă a declanșat un atac neobișnuit de dur la adresa lui Volodimir Zelenski, spunând că este timpul ca Ucraina să aibă un nou președinte.

El l-a acuzat pe Zelenski că prelungește războiul prin refuzul de a încheia pace cu Rusia și că refuză să oprească atacurile asupra infrastructurii energetice a Rusiei.

„Știți ce sugerez? Sugerez să își aleagă un nou lider capabil să facă o înțelegere, deoarece el ar fi putut încheia numeroase acorduri și, dintr-un motiv sau altul, nu o face niciodată... Consider că a sosit timpul ca Ucraina să aibă un nou președinte”, a declarat liderul american în faţa presei la Casa Albă. „I-am spus lui Zelenski: «Poți să-i faci orice Rusiei, dar nu ataca rafinăriile, pentru că asta e o problemă mondială». Și ce face el? Se duce și lovește în ele. Ar face bine să se oprească!”, a mai spus liderul american.

Această remarcă a fost făcută, la rândul ei, la o zi după ce Washingtonul a anunțat un acord cu Moscova privind importul de motorină, în ciuda faptului că o astfel de măsură este ilegală conform legislației americane.

Editor : B.P.