Video Trump anunță un eveniment național de rugăciune prin care „America să redevină o națiune sub Dumnezeu”

Trump mic dejun cu rugaciune
Președintele Donald Trump a aplaudat în timpul National Prayer Breakfast, joi, 5 februarie 2026, la Washington. Foto: Profimedia Images

Președintele Donald Trump a anunțat planurile pentru un eveniment național de rugăciune, care va avea loc pe 17 mai pe National Mall, Washington D.C, prin care „America să redevină o națiune sub Dumnezeu”, în cadrul sărbătoririi de un an a celui de-al 250-lea aniversări a țării, scrie USA Today.

Evenimentul, intitulat National Jubilee of Prayer, Praise, and Thanksgiving (Jubileul Național de Rugăciune, Laudă și Recunoștință), este programat pentru 17 mai și a fost prezentat de Trump în cadrul National Prayer Breakfast din 5 februarie, prilej cu care a lăudat eforturile administrației sale de a readuce „religia în centrul atenției publice”.

„Pentru a susține această reînnoire entuziastă, sunt încântat să anunț că pe 17 mai 2026 îi invităm pe americani din întreaga țară să se adune pe National Mall pentru a se ruga și a mulțumi lui Dumnezeu”, a declarat Trump.

„America va redeveni o națiune sub Dumnezeu”, a adăugat el, primind aplauze îndelungate din partea mulțimii, care au stârnit o reacție a președintelui. „Asta înseamnă spiritul — atât de incredibil de văzut.”

Majoritatea fondatorilor Americii erau afiliați la confesiuni creștine, însă Constituția SUA prevede separarea bisericii de stat, așa cum este detaliată în Clauza de Înființare a Primului Amendament, care interzice guvernului să înființeze o religie oficială sau să favorizeze o religie în detrimentul alteia.

În declarațiile sale, Trump s-a lăudat cu readucerea religiei în centrul politicii și culturii americane, evidențiind eforturi precum sprijinul pentru rugăciunea în școli, politicile privind persoanele transgender și crearea unui birou pentru credință la Casa Albă, printre alte inițiative.

„Unii politicieni importanți refuză să rostească cuvântul Dumnezeu. Ei nu vor să-l spună. Eu îl spun”, a afirmat Trump, adăugând: „Există multe semne că religia revine sub conducerea mea. Revine atât de puternic. Știți, bisericile voastre se umplu. Nu era așa acum doi ani.”

Citește și: Donald Trump susține că merită să ajungă în rai: „Am făcut o mulțime de lucruri bune pentru oameni”

Evenimentul de rugăciune de pe National Mall face parte din inițiativa Freedom 250, o filială a National Park Foundation, care organizează evenimente dedicate aniversării a 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență. Acesta este separat și neafiliat cu America250, un proiect bipartizan creat de Congres, care organizează, de asemenea, programe și festivități pe tot parcursul anului.

Scopul evenimentului de rugăciune este de a „mulțumi și lăuda pe Dumnezeu pentru 250 de ani de providență pentru Statele Unite, rugându-ne ca Dumnezeu să binecuvânteze și să protejeze America pentru următorii 250 de ani”, potrivit descrierii de pe site-ul Freedom250.

„Prin discurs, cântec și povestire, vom fi martorii poveștii extraordinare despre cum Dumnezeu a modelat în mod puternic și minunat Statele Unite ale Americii — amintindu-ne de oameni, sacrificii și momente definitorii în care Dumnezeu s-a manifestat puternic în istoria noastră”, se arată în comunicat. „Acesta nu este doar un eveniment — este un moment național unic în viață.”

Citește și: Trump lansează un site cu numele său: zeci de medicamente, promise la prețuri cu până la 80% mai mici

