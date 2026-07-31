Trump ar fi „foarte dezamăgit” dacă Israelul nu respectă planul de pace în Fâşia Gaza: „Nu îi cerem altceva”

Donald Trump ar fi „foarte, foarte dezamăgit” dacă Israelul nu îşi respectă partea pentru a asigura succesul planului de pace în Fâşia Gaza - susţinut de preşedintele SUA - şi al acordului de dezarmare cu Hamas, a declarat un oficial al administraţiei americane, potrivit presei de vineri, citată de EFE.

„Nu îi cerem Israelului altceva decât să accepte planul în 20 de puncte pe care l-au aprobat iniţial, aşadar avem toată încrederea că îl va respecta. Dacă nu o face, evident că preşedintele Trump ar fi foarte, foarte dezamăgit”, a spus oficialul citat de CNN, potrivit Agerpres.

El a adăugat că „având în vedere cantitatea de probleme cu care se confruntă, nu crede că Israelul vrea să transforme aceasta într-o problemă mai mare în acest moment”. Acesta este motivul pentru care crede că israelienii „vor rămâne parteneri buni în acest proces şi vor respecta ceea ce s-a convenit”.

Referitor la termenele privind finalizarea dezarmării grupului islamist palestinian, oficialul american a subliniat că, din cauza complexităţii acestui acord, acordă prioritate luării deciziilor corecte mai degrabă decât respectării unui calendar strict.

„Cred că în săptămânile următoare vom continua să punem la punct toate detaliile şi estimez că vom putea vedea progrese în următoarele una-două luni”, a afirmat el.

Acord pentru „dezarmarea totală” a Hamas

Joi, preşedintele Donald Trump a anunţat că Consiliul pentru pace pe care l-a creat pentru rezolvarea conflictelor, începând cu cel din Fâşia Gaza, a ajuns la un acord pentru „dezarmarea totală” a Hamas şi a altor grupuri armate palestiniene din enclava palestiniană, un pas pe care l-a calificat drept „istoric” în direcţia creării unui nou guvern în Fâşia Gaza.

Foaia de parcurs pentru încetarea ostilităţilor, împărtăşită de administraţia americană, prevede eliminarea treptată a capacităţilor militare ale Hamas, demontarea tunelurilor şi arsenalelor şi un sistem de supraveghere internaţională pe durata procesului. De asemenea, stabileşte că prima condiţie pentru a avansa va fi o încetare completă a operaţiunilor militare şi respectarea obligaţiilor prevăzute în acordul de încetare a focului, pe lângă o retragere treptată a forţelor israeliene.

Consiliul pentru pace a publicat vineri pe X punctele acestei foi de parcurs în care se stipulează că Israelul trebuie să „finalizeze fără întârziere angajamentele restante din Protocolul de la Sharm el Sheikh, în special încetarea operaţiunilor militare”, un punct pe care trebuie să îl respecte, de asemenea, „Hamas şi facţiunile palestiniene”.

De asemenea, a informat că negocierea calendarului pentru implementarea celei de-a doua faze a planului de pace care include demilitarizarea, formarea noului organism guvernamental, retragerea extinsă a armatei israeliene şi reconstrucţia Fâşiei Gaza se va realiza în termen de 14 zile de la aprobarea foii de parcurs, deşi acest termen poate fi prelungit.

Hamas a confirmat vineri acordul pentru dezarmarea sa şi a asigurat că include „obligaţia ca Israelul să se retragă din Fâşia Gaza”.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu nu s-a pronunţat deocamdată public asupra acestui subiect.

Editor : C.L.B.