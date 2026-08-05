Trump ar fi refuzat cererea lui Zelenski de a trimite Ucrainei interceptoare pentru Patriot. Cum și-a motivat decizia

Președintele SUA, Donald Trump, a refuzat cererea făcută săptămâna trecută de omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, de a trimite Ucrainei sute de rachete interceptoare pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot, scrie presa ucraineană, care citează Financial Times.

Potrivit unor surse citate de publicația financiară, Trump a respins solicitarea lui Zelenski în cadrul întâlnirii pe care cei doi lideri au avut-o săptămâna trecută în Biroul Oval, relatează European Pravda.

Conform surselor FT, Trump a explicat acest refuz prin deficitul de interceptoare din stocurile Statelor Unite și a precizat că acestea sunt necesare în prezent pentru protejarea obiectivelor americane din Orientul Mijlociu și a aliaților din regiune, în contextul războiului cu Iranul.

Pe de altă parte, după apariția informațiilor din presă privind epuizarea semnificativă a stocurilor de interceptoare pentru sistemele Patriot și THAAD, șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a declarat că este vorba despre informații false și a acuzat jurnaliștii de „răspândirea de fake news”.

Potrivit CNN, armata americană a lansat aproximativ 80% din rachetele interceptoare pentru sistemele THAAD și aproximativ 65% din cele pentru sistemele Patriot pe parcursul campaniei împotriva Iranului.

De asemenea, Trump a dat înapoi după ce anterior dăduse semnale pozitive că ar putea oferi Ucrainei o licență pentru producția de sisteme Patriot. Președintele american susține că nu a luat încă o decizie finală.

Editor : M.B.