Trump atacă dur „singura ţară din NATO care nu s-a angajat să-şi crească cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB”: „O profitoare”

Preşedintele american Donald Trump a acuzat joi Spania la Davos că este o „profitoare”, întrucât este „singura ţară din NATO care nu s-a angajat să-şi crească cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB”, adăugând că doreşte să discute cu Spania acest lucru, transmite agenţia EFE, preluată de Agerpres.

„Am angajamente de la practic toţi aliaţii NATO să-şi crească cheltuielile pentru apărare la 5% (din PIB), de la toţi, cu excepţia Spaniei (...) Nu ştiu ce se întâmplă cu Spania”, este o „profitoare”, a spus Trump la ceremonia de inaugurare a aşa-numitului „Consiliu pentru Pace” pe care el îl promovează.

Spania a refuzat la summitul NATO din luna iunie anul trecut să aloce apărării procentul de 5% din PIB cerut de Trump, considerând astfel de cheltuieli ca fiind disproporţionate, iraţionale şi incompatibile cu asigurarea prestaţiilor sociale, chiar dacă este vorba despre o creştere etapizată a lor până în anul 2035, iar din procentul de 5% un procent de 1,5% poate fi direcţionat către finanţarea unor investiţii conexe domeniului apărării, precum infrastructura critică, consolidarea industriei de apărare, apărarea cibernetică etc.

Citește și: Donald Trump amenință Spania cu excluderea din NATO. Ce-i reproșează guvernului Sanchez

Spania s-a angajat să îndeplinească noile ţinte privind capabilităţile militare convenite la summitul NATO din 2025, dar a estimat că obiectivul asumat anterior de alocare a 2% din PIB pentru cheltuielile militare este „suficient, realist şi compatibil cu statul social”, promiţând doar să crească uşor acest procent, până la 2,1% din PIB. La acel summit al NATO şi ulterior Trump a mai criticat Spania şi chiar a ameninţat-o cu represalii comerciale pentru refuzul de a-şi creşte cheltuielile militare.

În discursul său de miercuri la Forumul Economic Mondial de la Davos, Trump a susţinut că Statele Unite nu au câştigat nimic de pe urma NATO şi că singurul lucru pe care l-a făcut această organizaţie a fost să asigure protecţia Europei în faţa Uniunii Sovietice şi a Rusiei.

„Singurul lucru pe care l-am obţinut de la NATO a fost să protejăm Europa de Uniunea Sovietică şi acum de Rusia. Adică noi (Statele Unite n.red) i-am ajutat timp de mulţi ani la rând. Nu am primit niciodată nimic în schimb, doar am plătit pentru NATO şi am făcut asta de mulţi ani, până am venit eu”, a spus Trump.

Citește și Nou atac al lui Donald Trump la adresa Spaniei din cauza cheltuielilor de apărare: Nu este un „jucător de echipă”

Editor : A.C.