Trump atacă Londra după acordul privind insulele Chagos: „Un act de slăbiciune totală”

Donald Trump și premierul britanic Keir Starmer. Sursa foto: Profimedia Images

Donald Trump a lansat un nou atac la adresa Londrei, după ce guvernul britanic a convenit să cedeze suveranitatea asupra insulelor Chagos către Mauritius. Președintele american a descris acordul drept „un act de slăbiciune totală” și a sugerat că această decizie reprezintă încă un motiv pentru care Statele Unite ar trebui să preia controlul asupra Groenlandei, în numele securității naționale.

Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că decizia Regatului Unit de a ceda suveranitatea asupra arhipelagului Chagos către Mauritius reprezintă un „act de slăbiciune totală”, relatează Agerpres.

Anul trecut, Londra a semnat un acord de cedare a suveranităţii asupra arhipelagului Chagos către Mauritius, după ce un judecător londonez a anulat o ordonanţă de ultim moment şi a deschis calea pentru un acord pe care guvernul britanic îl considera vital pentru protejarea securităţii naţiunii.

Acordul de miliarde de dolari va permite Regatului Unit să păstreze controlul asupra bazei aeriene americano-britanice de pe insula Diego Garcia, cea mai mare insulă a arhipelagului din Oceanul Indian, în baza unui contract de leasing pe 99 de ani.

Liderul de la Casa Albă a declarat, de asemenea, că decizia Regatului Unit de a ceda insulele Chagos către Mauritius se numără printre motivele pentru care el vrea să preia Groenlanda.

Preşedintele SUA, care călătoreşte la Davos, Elveţia, pentru a participa la Forumul Economic Mondial, a făcut această afirmaţie în timp ce şi-a intensificat retorica privind dobândirea Groenlandei.

Pe platforma sa Truth Social, Trump a scris luni seara: „Şocant, 'strălucitul' nostru aliat NATO, Regatul Unit, plănuieşte în prezent să cedeze insula Diego Garcia, locul unei baze militare americane vitale, către Mauritius, şi să facă acest lucru fără niciun motiv”.

„Nu există nicio îndoială că Rusia şi China au observat acest act de slăbiciune totală. Acestea sunt puteri internaţionale care recunosc doar puterea, motiv pentru care Statele Unite ale Americii, sub conducerea mea, sunt acum, după doar un an, respectate mai mult ca oricând”, a mai scris Trump.

„Faptul că Regatul Unit cedează teritorii extrem de importante este un act de mare prostie şi este încă un motiv dintr-o serie foarte lungă de motive legate de securitatea naţională pentru care Groenlanda trebuie achiziţionată”, a mai spus Trump.

