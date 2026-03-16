Trump avertizează NATO că riscă un „viitor foarte rău” dacă aliații nu îl ajută la deschiderea Strâmtorii Ormuz

Donald Trump a avertizat că NATO se confruntă cu un viitor „foarte sumbru” dacă aliații SUA nu vor contribui la redeschiderea Strâmtorii Ormuz, adresând un mesaj fără menajamente țărilor europene pentru a se alătura efortului său de război împotriva Iranului, scrie Financial Times.

Președintele SUA a declarat pentru Financial Times într-un interviu acordat duminică că ar putea amâna și summitul pe care îl are programat cu președintele chinez Xi Jinping la sfârșitul acestei luni, în contextul în care exercită presiuni asupra Beijingului pentru a ajuta la deblocarea acestei căi navigabile cruciale.

„Este firesc ca aceia care beneficiază de strâmtoare să contribuie la asigurarea faptului că nu se întâmplă nimic rău acolo”, a spus Trump, argumentând că Europa și China depind puternic de petrolul din Golf, spre deosebire de SUA.

„Dacă nu există un răspuns sau dacă acesta este negativ, cred că va fi foarte rău pentru viitorul NATO”, a adăugat el.

Convorbire telefonică de 8 minute cu FT

Comentariile lui Trump, făcute într-o convorbire telefonică de opt minute cu FT, au venit la o zi după ce a făcut apel la China, Franța, Japonia, Coreea de Sud și Marea Britanie să se alăture unui „efort de echipă” pentru a deschide punctul de strangulare prin care trece o cincime din petrolul mondial.

Iranul a închis efectiv strâmtoarea după ce SUA și Israelul au declanșat războiul în urmă cu mai bine de două săptămâni, stârnind temeri privind un nou șoc al prețului petrolului pentru economia globală. Eforturile SUA de a deschide calea navigabilă au eșuat în mare parte. Prețurile internaționale ale petrolului au atins 106 dolari pe baril duminică seara, în creștere cu aproximativ 45% de la începutul războiului.

În ciuda avertismentului său, Trump era pesimist că aliații SUA vor da ascultare rugăminților sale de ajutor.

„Avem o organizație numită NATO”, a spus Trump, care a criticat adesea alianța. „Am fost foarte amabili. Nu trebuia să-i ajutăm cu Ucraina. Ucraina se află la mii de kilometri distanță de noi... Dar i-am ajutat. Acum vom vedea dacă ei ne vor ajuta. Pentru că am spus de mult timp că noi vom fi acolo pentru ei, dar ei nu vor fi acolo pentru noi. Și nu sunt sigur că vor fi acolo.”

Ce fel de ajutor e necesar

Rugat să precizeze de ce fel de ajutor are nevoie, Trump a spus „orice este necesar”. El a adăugat că aliații ar trebui să trimită nave de dragare a minelor, de care Europa dispune în număr mult mai mare decât SUA.

De asemenea, el a dorit „oameni care să elimine unii actori răi aflați de-a lungul țărmului iranian”. Trump a sugerat că dorește echipe de comando europene sau alt ajutor militar pentru a elimina iranienii care creează „probleme” în Golful Persic cu drone și mine navale.

„Îi lovim foarte tare”, a spus Trump. „Nu le-a mai rămas decât să facă puțină agitație în strâmtoare, dar acești oameni sunt beneficiari și ar trebui să ne ajute să o păzim. Noi îi vom ajuta. Dar și ei ar trebui să fie acolo. Ai nevoie de mulți oameni ca să-i supraveghezi pe câțiva.”

Surpriza numită China

Trump a spus că se așteaptă, de asemenea, ca Beijingul să ajute la deblocarea strâmtorii înainte de a se deplasa la Beijing la sfârșitul acestei luni pentru un summit cu Xi Jinping, prima sa călătorie în China din al doilea mandat.

„Cred că și China ar trebui să ajute, deoarece China își obține 90% din petrol din Strâmtori [sic]”, a spus Trump. Așteptarea până la summit ar fi prea târziu, a spus el.

„Am dori să știm înainte de asta. Două săptămâni este o perioadă lungă.” El a adăugat că vizita sa în China ar putea fi, de asemenea, amânată. „S-ar putea să amânăm”, a spus Trump. El nu a precizat pentru cât timp.

Comentariile președintelui SUA au venit în momentul în care secretarul său al Trezoreriei, Scott Bessent, s-a întâlnit cu omologul său chinez, He Lifeng, la Paris, pentru discuții despre summitul planificat la Beijing la sfârșitul lunii martie.

Xi l-a invitat pe Trump să viziteze China când cei doi lideri s-au întâlnit în Coreea de Sud la sfârșitul lunii octombrie și au ajuns la o armistițiu în războiul comercial și tehnologic dintre SUA și China. Beijingul nu a dat niciun semn că ar dori să amâne summitul, în ciuda războiului din Iran, care este un furnizor major de petrol pentru China.

După ce a discutat duminică dimineață cu prim-ministrul britanic, Sir Keir Starmer, Trump și-a exprimat o frustrare deosebită față de reacția Marii Britanii de până acum.

„Marea Britanie ar putea fi considerată aliatul numărul unu, cel mai vechi aliat și așa mai departe, iar când le-am cerut să vină, nu au vrut să vină”, a spus el. „Și imediat ce am eliminat practic capacitatea de a pune în pericol a Iranului, au spus: «Ei bine, vom trimite două nave», iar eu am spus: «Avem nevoie de aceste nave înainte să câștigăm, nu după ce câștigăm». Am spus de mult timp că NATO este o stradă cu sens unic.”

„Am decimat Iranul”

El a susținut că orice pericol pentru aliații care își mută resursele în Golf ar fi minim, întrucât SUA și Israelul au distrus capacitatea militară a Iranului în ultimele două săptămâni.

„Practic, am decimat Iranul”, a spus Trump. „Nu au marină, nu au apărare antiaeriană, nu au forțe aeriene, totul a dispărut. Singurul lucru pe care îl pot face este să creeze puțină agitație punând o mină în apă — o neplăcere, dar neplăcerea poate cauza probleme.”

Cu toate acestea, aliații europeni au fost deja afectați în război. Un soldat francez a fost ucis joi într-un atac cu drone iraniene în Irak. Un avion italian a fost distrus duminică la o bază din Kuweit.

Trump a avertizat, de asemenea, că SUA sunt pregătite să lanseze noi atacuri asupra Insulei Kharg, centrul de export al petrolului iranian, și ar putea viza infrastructura petrolieră a acesteia.

„Ați văzut că ieri am lovit Insula Kharg, totul în afară de conducte”, a spus el, referindu-se la un raid aerian pe care l-a anunțat vineri. „Putem lovi acolo în cinci minute. Și nu pot face absolut nimic în privința asta.”

Întrebat dacă Rusia ajută Iranul cu date din satelit pentru a viza scuturile antirachetă ale SUA și Israelului, Trump a spus: „Nu știu dacă este așa sau nu. Dar s-ar putea spune că și noi am ajutat Ucraina într-o oarecare măsură. Este greu să spui: «Voi ne vizați, dar noi am ajutat Ucraina».”

Predecesorul lui Trump, Joe Biden, a acordat Ucrainei 350 de miliarde de dolari în numerar și echipamente, a afirmat președintele. „Așadar, este greu să spunem: «Ce faceți?» când noi am făcut același lucru.”

