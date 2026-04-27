Trump califică ura dintre Putin și Zelenski drept „ridicolă”. „E o nebunie. Și este un lucru rău atunci când încerci să rezolvi ceva”

Președintele SUA Donald Trump a descris animozitatea dintre ⁠președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodymyr Zelenski ca fiind „ridicolă”, menționând totodată că încă poartă discuții cu ambii lideri.

O mare parte din atenția Casei Albe în materie de politică externă s-a îndreptat către conflictul din Orientul Mijlociu, dar Trump a declarat duminică pentru Fox News că „lucrăm la situația ⁠Rusiei, a Rusiei ​și a Ucrainei, și ⁠sperăm că vom ajunge la un acord (de pace)”, scrie The Independent.

Trump a spus că încă are „discuții constructive” atât cu Putin, cât și cu Zelenski.

„Ura dintre președintele Putin și președintele Zelenski este ridicolă. Este o nebunie. Iar ura este un lucru rău. Ura este un lucru rău atunci când încerci să rezolvi ceva, dar se va întâmpla”, a spus el.

Declarațiile lui Trump au venit în aceeași zi în care Zelenski l-a acuzat pe Putin de „terorism nuclear” și a avertizat că activitatea militară rusă din apropierea Cernobîlului riscă să repete cel mai grav dezastru nuclear din istoria Europei.

„Lumea nu trebuie să permită ca acest terorism nuclear să continue, iar cea mai bună cale este să forțăm Rusia să-și oprească atacurile nesăbuite”, a spus Zelenski.

