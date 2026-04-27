Live TV

Trump califică ura dintre Putin și Zelenski drept „ridicolă”. „E o nebunie. Și este un lucru rău atunci când încerci să rezolvi ceva”

Data actualizării: Data publicării:
Foto: Profimedia Images

Președintele SUA Donald Trump a descris animozitatea dintre ⁠președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodymyr Zelenski ca fiind „ridicolă”, menționând totodată că încă poartă discuții cu ambii lideri.

O mare parte din atenția Casei Albe în materie de politică externă s-a îndreptat către conflictul din Orientul Mijlociu, dar Trump a declarat duminică pentru Fox News că „lucrăm la situația ⁠Rusiei, a Rusiei ​și a Ucrainei, și ⁠sperăm că vom ajunge la un acord (de pace)”, scrie The Independent.

Trump a spus că încă are „discuții constructive” atât cu Putin, cât și cu Zelenski.

„Ura dintre președintele Putin și președintele Zelenski este ridicolă. Este o nebunie. Iar ura este un lucru rău. Ura este un lucru rău atunci când încerci să rezolvi ceva, dar se va întâmpla”, a spus el.

Declarațiile lui Trump au venit în aceeași zi în care Zelenski l-a acuzat pe Putin de „terorism nuclear” și a avertizat că activitatea militară rusă din apropierea Cernobîlului riscă să repete cel mai grav dezastru nuclear din istoria Europei.

„Lumea nu trebuie să permită ca acest terorism nuclear să continue, iar cea mai bună cale este să forțăm Rusia să-și oprească atacurile nesăbuite”, a spus Zelenski.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
Uranus intră în Gemeni pentru următorii 8 ani. Zodiile care își reinventează complet viața
Cancan
BREAKING‼️ România, afectată de un jet polar și un blocaj Omega: vin temperaturi de -7 grade Celsius↘️
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu pensia militară a femeii care a acuzat-o pe Elena Lasconi că a colaborat cu SRI. Ce decizie...
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Costel Gâlcă, trădat de limbajul corpului după Dinamo – Rapid 3-1! Analiza specialistului: „Se conturează o...
Adevărul
Animalul dispărut care revine în pădurile din România după mai bine de 200 de ani: au fost aduse patru...
Playtech
Soveja, satul unic în Europa, a ars aproape complet. Era considerat staţiunea bogaţilor în timpul...
Digi FM
Cade Guvernul Bolojan? Aritmetica parlamentară la zi
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
De nicăieri: divorțează după 16 ani! ”Merit asta”. Ea are 40 de ani, el - 54 și au împreună doi copii
Pro FM
Babs, fosta iubită a lui Dorian Popa, prima reacție după nunta artistului: „Dacă ei cred în căsătorie...”
Film Now
Cât mai au de așteptat fanii James Bond pentru un nou film cu agentul 007. Cea mai lungă pauză din istoria...
Adevarul
Destinația unde o bere costă 1 euro și mâncarea 3 euro: „Capitala, un mini Dubai”
Newsweek
Vor primi pensionarii cu grupe bani în plus la pensie? Consiliul Legislativ a dat verdictul DOCUMENT
Digi FM
Dieta lui Fuego care l-a ajutat să slăbească 15 kilograme. „Orice fruct aţi mânca vă îngrăşaţi”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
“Ajută sau încurcă digestia apa băută în timpul mesei? Ce spun medicii gastroenterologi” is locked Ajută sau...
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
„Ea va fi mereu familia mea”. Melanie Griffith, fericită la brațul lui Antonio Banderas, la 11 ani de la...
UTV
Cum a apărut mama lui Dorian Popa la nunta artistului. Imaginile cu „Mamișor” și nora ei au devenit virale