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Trump, care susține că are relații bune cu Kim Jong un, ordonă Pentagonului să reducă exerciţiile militare cu sud-coreenii

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Donald Trump și Kim Jong-un se privesc în ochi în timpul întâlnirii celor doi lideri la Zona Demilitarizată dintre cele două Corei.
Donald Trump și Kim Jong-un în timpul întâlnirii celor doi lideri la Zona Demilitarizată dintre cele două Corei, în 2019. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Prea târziu să le anuleze pe cele programate pentru luni Majoritatea președinților americani au încercat să izoleze Coreea de Nord

Președintele Donald Trump a declarat duminică că i-a dat instrucțiuni secretarului Apărării, Pete Hegseth, să „reduce substanțial” exercițiile militare comune cu Coreea de Sud, invocând „relația sa foarte bună cu liderul nord-coreean Kim Jong Un”, scrie The Washington Post.

„Aceste exerciții nu sunt doar costisitoare, o mare parte din aceste costuri fiind suportate de Statele Unite ale Americii (ca de obicei!), ci transmit un semnal total nepotrivit și ostil către o țară care, de când Donald J. Trump este președinte, s-a comportat într-un mod neamenințător și respectuos”, a scris Trump pe Truth Social.

Postarea lui Trump pe Truth Social

Vineri, Coreea de Nord a calificat viitoarele exerciții militare ale SUA cu Coreea de Sud drept o repetiție de război și a amenințat că va lua măsuri împotriva celor două țări, folosind o retorică similară cu cea utilizată de Phenian în trecut pentru a critica exercițiile comune.

Prea târziu să le anuleze pe cele programate pentru luni

Trump a declarat că a optat pentru reducerea exercițiilor viitoare deoarece era prea târziu să le anuleze pe cele programate să înceapă luni, despre care SUA și Coreea de Sud au afirmat că vor avea o amploare similară cu cele din ultimii ani.

În postarea sa de pe Truth Social, Trump a criticat, de asemenea, Coreea de Sud pentru că nu a sprijinit eforturile SUA de a denucleariza Iranul. Ambasada Coreei de Sud nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii din partea The Washington Post.

După un schimb de insulte cu Kim Jong-un din Coreea de Nord în primul său mandat, Trump a încercat să stabilească o legătură cu acesta în cadrul mai multor summituri și a trecut pentru scurt timp în Coreea de Nord în timpul unei vizite în zona demilitarizată dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud.

Trump s-a oferit să-și prelungească călătoria în Asia în toamna anului 2025 pentru a se întâlni din nou cu Kim în al doilea mandat, dar cei doi nu s-au mai întâlnit.

Majoritatea președinților americani au încercat să izoleze Coreea de Nord

Coreea de Nord, care deține arme nucleare, este un stat autoritar pe care majoritatea președinților americani moderni au încercat să-l izoleze. De zeci de ani, SUA au impus sancțiuni severe asupra economiei Coreei de Nord pentru a o presa să-și oprească programul de arme nucleare. Însă Phenianul nu a dat până acum niciun semn că ar fi dispus să facă concesii.

Președintele sud-coreean Lee Jae Myung a declarat că Trump i-a spus, cu ocazia summitului G-7 din Franța de la începutul acestui an, că era „momentul să se acorde atenție” Coreei de Nord, a relatat Reuters. Lee a spus că Trump dorea să reia dialogul cu Kim, dar era frustrat în privința modului în care să procedeze.

Sâmbătă, Trump a distribuit o fotografie în care apare alături de Kim, în care liderul nord-coreean arunca o privire severă către un fotograf, în timp ce Trump părea să-i arunce o privire furioasă.

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„În ciuda privirii neprietenoase din această fotografie, există multe în care zâmbim; eu și Kim Jong Un ne înțelegem DE MINUNE!”, a scris Trump.

Anunțul lui Trump vine în contextul în care războiul cu Iranul intră în a șasea lună, determinând unii oficiali americani să avertizeze asupra unei crize de finanțare a Pentagonului și a unei penurii extreme de muniție. În postarea sa, el a menționat o cerere anterioară a Coreei de Sud de ajutor în legătură cu Iranul.

„Deși nu are prea mare legătură (?), l-am întrebat recent pe președintele Coreei de Sud dacă ar dori să ni se alăture în procesul de denuclearizare a Republicii Islamice Iran, iar ei au răspuns: «Nu, mulțumim!»”, a scris el.

Editor : M.C

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