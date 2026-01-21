Trump caută o soluție „decisivă” pentru Iran: „Dacă mi se întâmplă ceva, îi vom șterge de pe fața pământului”

Preşedintele american a ameninţat de mai multe ori cu o intervenţie militară pentru a pune capăt reprimării mişcării de contestare începute la 28 decembrie, una dintre cele mai ample de la proclamarea Republicii Islamice în 1979.

Mai multe voci din diaspora iraniană, printre care şi cea a laureatei Premiului Nobel pentru Pace din 2003, Shirin Ebadi, au sugerat ca Washingtonul să întreprindă „acţiuni extrem de ţintite”, inclusiv împotriva lui Ali Khamenei.

La scurt timp după sosirea sa la Casa Albă, în urmă cu un an, Donald Trump ameninţase deja că va „anihila” Iranul dacă Teheranul ar atenta la viaţa sa.

Liderul suprem al Iranului a recunoscut sâmbătă decesul "mai multor mii" de persoane în timpul manifestaţiilor, calificând evenimentele drept un complot american cu scopul de a "devora" Iranul. ONG-urile de opoziţie iraniene aflate în exil au estimat la 3.428 numărul morţilor din cauza reprimării statale şi la 19.000 numărul celor arestaţi.

Între timp, Comandamentul Central al SUA continuă să acumuleze forțe în Orientul Mijlociu, pe măsură ce bateriile de apărare aeriană, precum THAD și Patriot, își croiesc drum spre regiune, mai scrie Channel 13.