Live TV

Trump caută o soluție „decisivă” pentru Iran: „Dacă mi se întâmplă ceva, îi vom șterge de pe fața pământului”

Data actualizării: Data publicării:
United States President Donald J Trump speaks to the media on the South Lawn of the White House in Washington, DC, USA, on Tuesday, January 20, 2026. President Trump is heading to Davos, Switzerland to attend the World Economic Forum.Credit: Aaron Schwart
Președintele SUA, Donald Trump. Foto: Profimedia
Din articol
Amenințarea unui general iranian
Președintele american a răspuns într-un interviu zvonurilor conform cărora Iranul ar fi încercat să-l asasineze, spunând: „Mai bine nu fac nimic în privința mea”. „Am dat ordine foarte clare. Dacă se întâmplă ceva, îi vor şterge de pe suprafaţa Pământului”, a declarat el într-un interviu pentru News Nation, difuzat marţi, potrivit Channel 13 din Israel. Între timp, surse de la Casa Albă spun că Trump caută o soluție decisivă împotriva Iranului, dar nu a dat încă ordinul de atac.
 
Trump a abordat zvonurile despre o tentativă de asasinat la adresa sa într-un interviu acordat News Nation miercuri seară și a lansat noi amenințări la adresa Iranului. Președintele a spus: „Mai bine să nu facă nimic în privința mea. Am trimis un mesaj că, dacă se întâmplă ceva, le vom arunca în aer întreaga țară. Îi vom șterge de pe fața pământului.”

Între timp, presa americană relatează că, potrivit unor oficiali de rang înalt ai Casei Albe, Trump caută o soluție decisivă pentru Iran. Una dintre sursele prezente la discuție a susținut că Trump a folosit direct cuvântul „decisiv” atunci când a vorbit despre ceea ce vrea să facă acolo, iar sintagma ar trebui să îndrume Pentagonul și Departamentul de Război în planificarea operațiunii. De asemenea, s-a relatat că Trump nu a dat încă ordinul de a ataca Iranul și că oficialii de securitate din administrația SUA nu știu încă dacă atacul va fi efectuat, scrie Channel 13.

Amenințarea unui general iranian

Generalul iranian Abolfazl Shekarchi l-a amenințat cu moartea pe liderul american, în cazul în care Washingtonul ar atenta la persoana ayatollahului Ali Khamenei. „Trump ştie că, dacă se va pune mâna pe conducătorul nostru, nu vom tăia doar acea mână, iar acestea nu sunt vorbe în vânt”, a declarat ofiţerul pentru presa de stat iraniană.

Preşedintele american a ameninţat de mai multe ori cu o intervenţie militară pentru a pune capăt reprimării mişcării de contestare începute la 28 decembrie, una dintre cele mai ample de la proclamarea Republicii Islamice în 1979.

Mai multe voci din diaspora iraniană, printre care şi cea a laureatei Premiului Nobel pentru Pace din 2003, Shirin Ebadi, au sugerat ca Washingtonul să întreprindă „acţiuni extrem de ţintite”, inclusiv împotriva lui Ali Khamenei.

La scurt timp după sosirea sa la Casa Albă, în urmă cu un an, Donald Trump ameninţase deja că va „anihila” Iranul dacă Teheranul ar atenta la viaţa sa. 

Liderul suprem al Iranului a recunoscut sâmbătă decesul "mai multor mii" de persoane în timpul manifestaţiilor, calificând evenimentele drept un complot american cu scopul de a "devora" Iranul. ONG-urile de opoziţie iraniene aflate în exil au estimat la 3.428 numărul morţilor din cauza reprimării statale şi la 19.000 numărul celor arestaţi. 

Între timp, Comandamentul Central al SUA continuă să acumuleze forțe în Orientul Mijlociu, pe măsură ce bateriile de apărare aeriană, precum THAD și Patriot, își croiesc drum spre regiune, mai scrie Channel 13.

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
1
Lavrov: Groenlanda nu este o parte naturală a Danemarcei, e o cucerire colonială. Faptul...
Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc cu ochelari, sacou si margele, la microfon
2
Nicoleta Pauliuc i-a cerut lui Ilie Bolojan să elimine măsurile de reformă care afectează...
Carney și Macron
3
Franța și Canada au dat deja răspunsuri cu privire la invitația de a adera la „Consiliul...
ID329192_INQUAM_Photos_George_Calin
4
Curtea supremă a dat verdictul în cazul lui Paul Ciprian Pintea, senatorul POT care și-a...
The Norwegian Post Office's sorting center in Lørenskog during the annual Christmas gift rush.
5
Mii de proprietari, notificați de armata Norvegiei că imobilele și bunurile lor ar putea...
Întrebată despre ordinul lui Putin, Sabalenka nu s-a ferit de cuvinte
Digi Sport
Întrebată despre ordinul lui Putin, Sabalenka nu s-a ferit de cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump
Mai mulți democrați cer demiterea lui Trump menționând o prevedere a Constituției care nu a mai fost invocată până acum
soldați în războiul din ucraina
Tensiunile privind Groenlanda blochează acordul economic de după război pentru Ucraina. „Trump a depășit o linie roșie” (FT)
trupele americane
O nouă decizie a lui Trump stârnește îngrijorări în Europa: SUA vor reduce numărul de angajați din NATO. Țările afectate (Reuters)
Avionul lui Trump a făcut cale-ntoarsă. Foto: X
Avionul lui Trump s-a întors din drumul spre Davos, din cauza unei probleme electrice „minore”. Președintele SUA a schimbat aeronava
donald trump pe scara avionului
Bloomberg prezintă lista țărilor invitate de Trump în Consiliul pentru pace. Liderul SUA vrea ca acordul să fie semnat la Davos
Recomandările redacţiei
BNR
Surse Digi24: Ilie Bolojan este astăzi la Banca Națională. Discuții...
Donald Trump
De la „America Prima” la „America Singură”: Ambițiile expansioniste...
nacnote de 100 de lei pe o masa
Impozitarea progresivă a revenit în discuție. De ce spun specialiștii...
putin
Ciudata listă neagră a lui Putin cu „dușmanii Rusiei”. România, și ea...
Ultimele știri
Un marinar de 36 de ani a dispărut de pe o barjă care navighează pe Dunăre. Colegii lui au alertat pompierii
Reuniunea G7 planificată de Franța, amânată pentru săptămâna viitoare. „Avem dezacorduri profunde cu SUA”
Ucraina își propune să „ucidă 50.000 de ruși pe lună”: Declarație dură a noului ministru al apărării privind obiectivele războiului
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Brooklyn Beckham, pus la zid după declarațiile explozive: „Fără părinți, ar fi fost un simplu angajat la...
Cancan
Iulia Albu a avut un șoc când a primit factura la gaze. Cât are de plătit: 'Oare este o glumă?'
Fanatik.ro
Poate renunța România la parteneriatul strategic cu SUA? Poziția ambiguă a președintelui Nicușor Dan pe...
editiadedimineata.ro
Diplomația trollingului: experimentului Franței de a combate dezinformarea prin sarcasm
Fanatik.ro
FCSB și CFR Cluj, „la pachet” în play-out?! Cum ar putea arăta Top 6 în SuperLiga la finalul sezonului...
Adevărul
Răspunsul guvernului britanic după ce Trump a atacat Marea Britanie pentru decizia de a ceda Insulele Chagos...
Playtech
Cum poți să schimbi furnizorul de energie electrică în 2026 dacă ai găsit un preţ mai mic la curent
Digi FM
Fiica adoptivă a lui Ilie Năstase a ajuns pe stradă: „Sunt fără adăpost și fără bani”. De ce nu o ajută...
Digi Sport
Fiica lui Ilie Năstase a ajuns pe străzi și n-are nici ce să mănânce: ”Îmi puteți trimite bani?”
Pro FM
Enrique Iglesias, imagini rare alături de fiica lui, Mary: „Pregătită de scenă!” Videoclipul a devenit viral...
Film Now
Mara Wilson, vedeta din „Matilda”, trage un semnal de alarmă despre AI: „Niciun copil nu ar trebui să treacă...
Adevarul
Indianul care a salvat fetița din lacul înghețat, răsplătit de români cu donații: „Iubesc oamenii din România”
Newsweek
Grindeanu anunță din nou creșterea pensiilor anul acesta „Au sărăcit 500.000 de pensionari”. Ce soluții are?
Digi FM
„Justiția nu are ce să-mi facă!” Cum și-a justificat Mario Iorgulescu declarațiile halucinante făcute pe...
Digi World
Ce efecte are în organism consumul zilnic de migdale. Câte să mănânci pentru a profita de beneficii
Digi Animal World
Vacile sunt mai inteligente decât credem. Biologii austrieci au dovedit că sunt capabile să folosească unelte
Film Now
Gwyneth Paltrow, la un pas să refuze rolul care i-a adus Oscarul. Adevărul despre despărțirea de Brad Pitt
UTV
Alina Pușcău spune ce dietă ține la 43 de ani: „Am făcut școala de nutriție în America”