Trump caută soluții să-l forțeze pe Putin să-și retragă armata din Ucraina. Ce propunere i-a făcut lui Erdogan

Data publicării:
President DONALD TRUMP welcomes Turkish President RECEP TAYYIP ERDOĞAN to The White House, November 13, 2019
Recep Erdogan și Donald Trump, imagine de arhivă din 2019, în timpul primului mandat al lui Trump la Casa Albă. Foto: Profimedia Images

Preşedintele american Donald Trump a afirmat, joi, că este pregătit să ridice sancţiunile impuse de SUA împotriva sectorului de apărare al Turciei „aproape imediat”, dacă Ankara nu va mai cumpăra petrol din Rusia. Declarația a fost făcută înaintea unei întâlniri la Casa Albă cu omologul său turc Recep Tayyip Erdogan, relatează AFP, potrivit Agerpres. 

„Aş dori să înceteze cumpărarea de petrol din Rusia”, a spus Trump în declaraţii acordate presei alături de Erdogan înaintea începerii întâlnirii cu acesta.

În anul 2020, Statele Unite au impus Turciei sancţiuni, în ciuda faptului că este aliata sa în NATO, după ce această ţară a achiziţionat sisteme antiaeriene ruseşti S-400. Washingtonul a blocat atunci achiziţia de către Turcia a unor avioane de vânătoare americane F-35, susţinând că, prin operaţionalizarea de către Turcia a sistemelor S-400, Rusia ar putea obţine informaţii despre capabilităţile avioanelor F-35.

Trump l-a sunat azi și pe premierul ungar Viktor Orban să-i ceară să reconsidere dependența continuă a Ungariei de petrolul rusesc.

Donald Trump a cerut marţi, în discursul susţinut la Adunarea Generală a ONU, ca ţările europene să înceteze să mai cumpere gaze şi petrol din Rusia, el sperând că l-ar putea forţa astfel pe preşedintele rus Vladimir Putin să înceteze războiul în Ucraina.

Într-o scrisoare trimisă în urmă cu două săptămâni membrilor NATO, inclusiv Turciei, Trump le-a transmis acestora că Washingtonul că nu va impune noi sancţiuni Moscovei atât timp cât unii aliaţi continuă să cumpere petrol rusesc.

În cadrul UE, Ungaria şi Slovacia, exact ţările cu guvernele cele mai apropiate ideologic de Trump, continuă să importe petrol rusesc, întrucât nu au ieşire la mare şi se pot aproviziona mai greu din alte surse, în timp ce majoritatea celorlalte ţări din UE au încetat să mai cumpere petrol din Rusia.

