Trump cere Congresului 87,6 miliarde de dolari pentru „nevoi urgente” legate de războiul cu Iran, la o zi după lovitura din Senat

Donald Trump solicită Congresului încă 87,6 miliarde de dolari pentru finanțarea războiului cu Iranul, invocând „nevoi urgente” ale Pentagonului și refacerea stocurilor de armament. Cererea vine la doar o zi după ce președintele american a suferit un eșec politic în Senat, unde o rezoluție critică la adresa intervenției militare a fost susținută inclusiv de patru republicani.

Cea mai mare parte a fondurilor, 67 de miliarde de dolari, este destinată Departamentului Apărării. Potrivit Casei Albe, suma include 21 de miliarde de dolari pentru muniții, 17,3 miliarde pentru costurile operaționale și 12,1 miliarde pentru programe clasificate, relatează BBC.

Restul banilor ar urma să finanțeze măsuri fără legătură directă cu războiul, inclusiv 11 miliarde de dolari pentru fermierii americani și 1,4 miliarde de dolari pentru combaterea epidemiei de Ebola din Africa Centrală.

Cu toate acestea, propunerea se confruntă cu obstacole serioase în Congres, în condițiile în care conflictul cu Iranul este nepopular în rândul americanilor, iar alegerile parlamentare de la jumătatea mandatului prezidențial se apropie, urmând să aibă loc în luna noiembrie.

Biroul pentru Management și Buget al Casei Albe a transmis miercuri solicitarea oficială într-o scrisoare adresată președintelui Camerei Reprezentanților, Mike Johnson. „Cea mai mare parte a acestei solicitări va acoperi nevoile urgente legate de Operațiunea Epic Fury”, se arată în scrisoare, făcând referire la războiul cu Iranul.

Cererea include și aproximativ 300 de milioane de dolari pentru consolidarea securității ambasadelor și reprezentanțelor diplomatice americane din Orientul Mijlociu și Asia de Sud, după ce unele dintre acestea au fost atacate în timpul conflictului.

În prezent, Washingtonul și Teheranul respectă un armistițiu, însă Biroul pentru Management și Buget al Casei Albe subliniază că Pentagonul trebuie să își „refacă stocurile” după loviturile militare lansate în timpul războiului.

Solicitarea vine în contextul în care republicanii din Congres și-au exprimat scepticismul față de planul de pace convenit săptămâna trecută de Donald Trump și Iran.

Trump, furios după votul privind limitarea puterilor sale de război

Tot miercuri, președintele Donald Trump a avut o întâlnire tensionată cu senatorii republicani, după ce a anulat brusc ceremonia de semnare a unui proiect de lege privind reducerea costurilor locuințelor.

La reuniunea desfășurată în Capitoliu, Trump s-a plâns de votul de marți din Senat, controlat de republicani, prin care parlamentarii au adoptat o rezoluție, în mare parte simbolică, ce urmărește limitarea puterilor sale de a continua războiul. Înaintea întâlnirii, Trump calificase votul drept „prost sincronizat și lipsit de orice semnificație”.

Pe rețelele sociale, el i-a numit „perdanți” pe cei patru senatori republicani care au votat alături de democrați. Unul dintre aceștia, senatorul Bill Cassidy din Louisiana, a spus că a avut o dispută aprinsă cu președintele în timpul reuniunii cu ușile închise.

„M-am ridicat și i-am zis: «Nu le-ați spus americanilor ce se întâmplă». Acest conflict trebuia să dureze patru săptămâni, dar durează de patru luni. Obiectivele noastre inițiale nu au fost atinse”, le-a declarat Cassidy jurnaliștilor.

Într-o întâlnire anterioară, desfășurată miercuri cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, Trump și-a exprimat din nou nemulțumirea față de votul privind puterile de război. „Am avut patru senatori republicani și toți democrații... vor să pierdem războiul pentru că sunt proști”, a spus președintele american.

Luna trecută, directorul financiar al Pentagonului, Jules Hurst, le-a declarat congresmenilor că războiul a costat până acum aproximativ 29 de miliarde de dolari. Însă analiști din domeniul apărării și parlamentari susțin că această estimare nu reflectă adevărata amploare a costurilor generate de conflict.

Editor : M.I.