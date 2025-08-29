Trump cere Congresului să taie aproape 5 miliarde de dolari din ajutorul internaţional. „Punem America pe primul loc”

Preşedintele american Donald Trump a cerut Congresului SUA să aprobe tăierea suplimentară a 4,9 miliarde de dolari din ajutorul internaţional, a transmis vineri Casa Albă, un anunţ care creşte semnificativ probabilitatea unei paralizii a statului federal la sfârşitul lunii septembrie, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Reducerile „afectează programele Departamentului de Stat, ale Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională şi programele de asistenţă internaţională”, se arată în scrisoarea trimisă preşedintelui republican al Camerei Reprezentanţilor şi distribuită de Biroul de Buget al Casei Albe.

Preşedintele Trump „va pune întotdeauna America pe primul loc”, a scris Biroul de Buget pe platforma X.

Democraţii avertizaseră recent că orice încercare de revocare a fondurilor deja aprobate de Congres ar distruge orice posibilitate de negociere cu ei pentru a evita paralizia bugetară, faimosul 'shutdown', după 30 septembrie.

Conform New York Post, care a anunţat ştirea joi seară, marea majoritate a reducerilor - 3,2 miliarde de dolari - va proveni din fondurile alocate Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID).

Donald Trump îngheţase deja miliarde de dolari din ajutorul internaţional de la revenirea sa la Casa Albă şi desfiinţase oficial USAID, care este acum absorbită de Departamentul de Stat, responsabil pentru diplomaţia americană.

Cea mai mare agenţie umanitară din lume, USAID era implicată în programe de asistenţă medicală şi de urgenţă în aproximativ 120 de ţări.

În iulie, un studiu internaţional a dezvăluit că prăbuşirea finanţării americane pentru ajutorul internaţional ar putea duce la peste 14 milioane de decese suplimentare până în 2030 în rândul celor mai vulnerabile persoane, o treime dintre acestea fiind copii.

