Trump cere Curții Supreme să-i anuleze verdictul în cazul de abuz sexual și defăimare

Data publicării:
US Supreme Court building, Washington DC, USA
Curtea Supremă a SUA, Washington D.C. Foto: Profimedia

Preşedintele Donald Trump a cerut luni Curţii Supreme a SUA să revizuiască procesul civil în valoare de 5 milioane de dolari în care a fost găsit vinovat de abuz sexual şi defăimare împotriva jurnalistei E. Jean Carroll, relatează CNN, preluat de News.ro.

Anul trecut, o curte federală de apel a confirmat verdictul juriului şi sentinţa de 5 milioane de dolari împotriva lui Trump, hotărând că judecătorul nu a comis erori care să justifice un nou proces.

În iunie, Trump a pierdut în efortul de a obţine revizuirea apelului de către întregul complet de judecători. Trump a susţinut că judecătorul Lewis Kaplan, care a supravegheat procesul civil, a comis numeroase erori, permiţând juriului să audieze mărturiile a două femei care au afirmat că Trump le-a agresat sexual cu ani în urmă.

Avocaţii săi au mai spus că judecătorul nu ar fi trebuit să permită juraţilor să vizioneze „caseta Access Hollywood”, care îl surprinde pe Trump în 2005, într-o înregistrare cu microfonul deschis, spunând că pipăie şi sărută femei. Carroll l-a dat în judecată pe Trump, susţinând că acesta a agresat-o sexual într-un magazin din New York la mijlocul anilor 1990 şi că a defăimat-o când, în 2019, a negat agresiunea, a spus că ea nu era genul lui şi a susţinut că ea a inventat totul pentru a creşte vânzările unei cărţi.

„Nu au existat martori oculari, dovezi video, rapoarte ale poliţiei sau anchete”, a declarat Trump Curţii Supreme în apelul depus luni, consultat de CNN. „În schimb, Carroll a aşteptat mai mult de 20 de ani pentru a-l acuza în mod fals pe Donald Trump, pe care îl contestă din punct de vedere politic. Când acesta a devenit al 45-lea preşedinte al SUA, ea a putut să-i provoace un prejudiciu politic maxim şi să obţină profit pentru sine.”

Apelul nu a fost încă înregistrat oficial la Curtea Supremă. Rămâne de văzut dacă Curtea Supremă va accepta cazul, dar probabil că nu va fi ultima dată când judecătorii vor fi solicitaţi să examineze un litigiu care o implică pe Carroll. Un alt juriu l-a găsit pe Trump vinovat de defăimarea lui Carroll pentru că a repetat declaraţiile sale în 2022 şi l-a obligat să plătească 83 de milioane de dolari despăgubiri. Un complet al curţii federale de apel a confirmat acordarea despăgubirilor, considerând-o „rezonabilă în lumina faptelor extraordinare şi grave” şi a respins mai multe contestaţii legale ale lui Trump.

Printre acestea, curtea de apel a constatat că Trump renunţase anterior la orice pretenţie de imunitate prezidenţială şi a declarat că decizia Curţii Supreme de anul trecut privind cauzele penale nu le-a modificat opinia. Trump a solicitat ca întregul complet de judecători să reexamineze cazul.

Răspunsul lui Carroll este aşteptat în următoarele săptămâni.

 

