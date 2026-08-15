Trump compară imigrația din SUA cu situația din Spania: „25 de milioane de oameni au intrat în patru ani”

Preşedintele SUA, republicanul Donald Trump, a declarat vineri, la un miting organizat în comitatul Nassau, din statul New York, că Statele Unite s-ar fi confruntat în timpul administraţiei lui Joe Biden cu un val masiv de imigraţie ilegală, pe care l-a comparat cu un incident recent din exclava spaniolă Ceuta.

„Aţi văzut asta zilele trecute în Spania, nu? Acum imaginaţi-vă: au lăsat să intre 65.000 de oameni. Amintiţi-vă: 25 de milioane de oameni, noi eram mai rău. Aşa era în fiecare zi în ţara noastră, timp de luni şi luni”, a declarat Trump, referindu-se la imigranţii fără acte despre care susţine că se aflau în SUA înainte de preşedinţia sa, informează EFE preluată de Agerpres.

Trump a criticat politica de imigraţie de „frontieră deschisă”, despre care a afirmat că a permis intrarea „multor infractori”. El a criticat-o şi pe fosta vicepreşedintă şi candidată la preşedinţie Kamala Harris şi a subliniat că guvernul pe care îl conduce acum are „puterea de a îndepărta din ţară persoanele care se află ilegal aici”.

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Trump îşi concentrează discursul pe criminalitate

Preşedintele american a vizitat Academia de Poliţie a comitatului Nassau şi a ţinut ulterior un discurs axat pe reducerea criminalităţii în ţară sub conducerea sa, în special în această zonă din Long Island, în estul statului New York, care ani de zile a fost afectată de violenţa unor bande precum MS-13.

Acolo, Trump şi-a oferit sprijinul unuia dintre liderii comitatului Nassau, Bruce Blakeman, un republican care candidează la funcţia de guvernator al statului New York împotriva actualei guvernatoare, democrata Kathy Hochul. Trump l-a descris pe Blakeman drept un apărător al legii şi ordinii şi un reprezentant al „bunului simţ”.

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Critici la adresa politicii „fără cauţiune în numerar”

Trump, care a susţinut că, din cauza politicii „graniţelor deschise”, 25 de milioane de oameni au intrat în SUA în patru ani, a criticat-o şi pe guvernatoarea Kathy Hochul pentru sprijinul acordat controversatei politici „fără cauţiune în numerar”.

Această politică permite eliberarea persoanelor arestate pentru infracţiuni minore înainte de proces, cu scopul de a evita supraaglomerarea sistemului penitenciar.

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Editor : Ana Petrescu