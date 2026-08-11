Trump crede că FIFA ar comite o „teribilă greşeală” dacă l-ar înlocui pe Infantino. „Nu ar mai cunoaşte o asemenea profitabilitate”

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat luni seară că FIFA ar comite o „greşeală teribilă” dacă l-ar înlocui pe preşedintele său, Gianni Infantino, care a fost ţinta unor critici dure în urma planului abandonat de a deschide forul mondial către investitori privaţi, relatează AFP.

„FIFA ar comite o greşeală teribilă dacă, din orice motiv, ar lua în considerare, fie şi pentru o clipă, înlocuirea preşedintelui său, Gianni Infantino”, a scris preşedintele american pe platforma sa, Truth Social, descriindu-l pe oficialul elveţiano-italian drept „formidabil”.

„El tocmai a prezidat cea mai de succes Cupă Mondială”, a adăugat Donald Trump, precizând că, dacă acesta ar pleca, „competiţia nu ar mai cunoaşte niciodată un asemenea succes sau o asemenea profitabilitate”.

Gianni Infantino, care candidează pentru un nou mandat la conducerea Federaţiei Internaaţionale de Fotbal (FIFA), se află în plină criză de la dezvăluirea planului său controversat şi, în cele din urmă, abandonat de a deschide FIFA către investitori privaţi.

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Hotărâte să obţină plecarea sa din funcţia de preşedinte al FIFA, confederaţiile din Europa (UEFA), America de Nord (Concacaf) şi Asia (AFC) au încercat luni, printr-o scrisoare deschisă comună, să mobilizeze „familia fotbalului”, profund divizată în privinţa evoluţiei acestei crize, în sprijinul cauzei lor.

Fără a-i menţiona vreodată numele lui Gianni Infantino, aceştia au respins astfel tentativele sale de a-şi salva funcţia, un om care, cu doar câteva săptămâni în urmă, părea să se îndrepte spre o realegere facilă în martie 2027, după o Cupă Mondială din 2026 care se anunţa a fi mai profitabilă ca niciodată.

Gianni Infantino şi Donald Trump şi-au afişat în mod deschis relaţia apropiată de când preşedintele republican a revenit la putere. În decembrie 2025, Infantino i-a înmânat preşedintelui SUA „Premiul FIFA pentru Pace”, o distincţie creată special pentru acea ocazie.

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Editor : Sebastian Eduard