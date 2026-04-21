Trump crede că Iranul a fost ajutat de China să-şi refacă stocul de armament în timpul armistiţiului. „Am fost puțin surprins”

Donald Trump. Foto: Profimedia

Preşedintele american Donald Trump a sugerat marţi că China a ajutat Iranul să-şi refacă stocul de armament, într-un interviu pentru postul CNBC News.

Iranienii „probabil şi-au refăcut puţin stocurile” de armament după intrarea în vigoare a armistiţiului, a spus şeful statului american, relatează AFP, citată de News.ro.

Statele Unite au „capturat ieri (luni) un vapor care transporta anumite lucruri, ceea ce nu este foarte bine, poate un cadou al Chinei, nu ştiu”, a declarat el.

„Am fost puțin surprins”, a declarat Donald Trump.

„Credeam că am un acord cu preşedintele (chinez) Xi (Jinping), dar asta nu e grav, aşa e la război”, a adăugat Trump.

Întrebat despre negocierile cu Iranul, Trump a spus că Washingtonul se află într-o poziție de forță și că este probabil să se ajungă la un acord.

„Cred că vom ajunge la un acord excelent. Cred că nu au de ales”, a declarat el.

El a afirmat că nu dorește să prelungească armistițiul cu Iranul, adăugând că Statele Unite se află într-o poziție puternică de negociere și că vor obține ceea ce el a numit „o înțelegere excelentă”.

„Nu vreau să fac asta. Nu avem atât de mult timp la dispoziție”, a spus Trump când a fost întrebat despre posibilitatea prelungirii armistițiului.

„Iranul își poate asigura o poziție foarte favorabilă dacă ajunge la un acord”, a spus el, adăugând că oficialii iranieni „nu au de ales” decât să negocieze.

