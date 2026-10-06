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Trump crede că protestele din Franța nu au legătură cu școala. El dă vina pe „islam” și „imigrația necontrolată”

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Președintele american Donald Trump. Sursa: Profimedia Images
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Preşedintele american Donald Trump a estimat marţi că „islamul” şi „imigraţia în masă necontrolată” se află la originea mişcării de protest a liceenilor din Franţa, relatează Le Figaro. Pe Truth Social, președintele american a afirmat marți că mobilizarea nu vizează școlile, ci dorința de a „prelua controlul” asupra Franței.

„Ceea ce se întâmplă în Franţa nu este altceva decât o imigraţie în masă necontrolată. Nu este vorba despre şcoli, ci despre islamul care încearcă să preia controlul asupra unei ţări cândva măreţe!”, a scris preşedintele republican.

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De câteva zile, comentatori apropiaţi mişcării „MAGA” (Make America Great Again) a preşedintelui american au postat videoclipuri cu protestele din Franţa.

„Acest lucru se va întâmpla în Statele Unite dacă democraţii vor recâştiga puterea”, a scris luni Dave Rubin, un comentator de extremă dreapta cu 1,6 milioane de urmăritori pe X, comentând imagini filmate într-o gară franceză.

„Ceea ce se întâmplă în Franţa face parte dintr-o reţea internaţională de socialişti care vor să dezmembreze Occidentul”, a comentat o altă figură de extremă dreapta, Glenn Beck, cu 2,2 milioane de urmăritori pe X.

Potrivit sondajelor, Partidul Republican al preşedintelui Trump pierde sprijin în rândul alegătorilor înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din 3 noiembrie.

Trump, pe care americanii îl critică pentru că nu face suficient pentru a reduce costul vieţii în continuă creştere, ar putea pierde controlul asupra Congresului.

Zeci de mii de elevi de liceu au ieşit în stradă marţi la Paris şi în regiune, alături de profesori, studenţi şi membri de sindicat, pentru a continua să ceară mai multe resurse pentru educaţie şi condiţii de învăţare mai bune, după câteva zile de tensiuni şi confruntări cu forţele de ordine.

Editor : M.C

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