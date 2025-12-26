Live TV

Trump crede că vrea o Europă fără Uniunea Europeană. N-ar trebui s-o vrea, crede POLITICO

Data publicării:
Relațiile SUA-UE. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto Profimedia
Relațiile SUA-UE. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Din articol
Dacă UE s-ar destrăma... Nu, serios, ce ar putea să meargă rău?

„Ai grijă ce-ți dorești, ca nu cumva să se adeverească”, se afirmă într-o fabulă a lui Esop. Aceasta, pentru că, dacă blocul comunitar s-ar prăbuși, americanii ar ajunge s-o regrete foarte repede, scrie POLITICO, într-o analiză referitoare la politica externă a președintelui SUA. 

Și oricare american care aplaudă alături de administrația președintelui Donald Trump, îndemnând la desființarea UE pe motiv că e un „căpcăun birocratic” care se face vinovat de o „eliminare a civilizației”, ar trebui să ia fabula de mai sus în serios, crede POLITICO.

Lăsând la o parte contradicția flagrantă dintre aparenta venerare a suveranității naționale de către mișcarea MAGA și maniera lipsită de menajamente în care administrația le trimite sfaturi europenilor despre cum să-și organizeze continentul și pe cine ar fi bine să voteze, ostilitatea anti-UE atât de limpede a Washingtonului întâmpină o problemă mai profundă.

Dacă UE s-ar destrăma...

Și anume aceea că o Europă fără UE nu ar mai putea fi acel continent înfloritor de state-națiuni „suverane”.

În realitate, în lipsa proiectului european, continentul ar urma să se asemene cu Balcanii Occidentali în urma destrămării Iugoslaviei: locul în care vechi nemulțumiri vor prinde brusc iarăși viață. Iar acest scenariu ar fi cu atât mai mult valabil dacă dizolvarea imaginată a UE ar avea loc sub mandatul acelora pe care mișcarea MAGA și-i închipuie drept aliați: forțele „patriotice” ale politicii europene.

În definitiv, proiectul politic pe termen lung al premierului ungar Viktor Orbán are în centru obiectivul restaurării „Ungariei Mari”, așa cum arăta ea înainte de Tratatul de la Trianon din 1920, în mod evident pe spinarea unor vecini imediați ai țării precum România, Ucraina ori Serbia.

Apoi mai e și faptul că s-ar putea ca și provocatorii naționaliști din vecini să-și aibă propriul lor proiect. Președintele sârb Aleksandar Vučić, de pildă, îl venerează pe Slobodan Milošević, un dictator care a lansat războaie criminale pentru a menține Serbia dominantă în Balcani. Oare ar fi el dispus să-i cedeze pur și simplu Subotica - Szabadka în maghiară - omologului său autoritar de la Budapesta?

Dar ce se poate spune despre opiniile Dianei Șoșoacă, o membră destul de extravagantă a Parlamentului European care ar vrea să anexeze teritorii „istoric românești” precum Bucovina de Nord de la Ucraina?

Principalul motiv pentru care aceste forme - și multe altele - de revizionism istoric sunt ținute sub un capac bine închis îl reprezintă realizările proiectului european, printre care circulația liberă fără pașaport și drepturi foarte solide pentru minorități. Dacă scoatem UE din ecuație, o întreagă gamă de evenimente până acum inimaginabile ar deveni posibile: de la războaie și până la conflicte „înghețate” precum acelea întreținute de Rusia și Serbia în Transnistria, respectiv Kosovo.

În mod cert, într-o asemenea eventualitate ar avea un cuvânt de spus și jucătorii mari - cum ar fi Rusia, care deja a prins nas, dar e și incitată de administrația Trump în Ucraina, și căreia i-ar plăcea să demonstreze că Articolul 5 al NATO e doar vorbăraie; ba chiar poate și Germania, sub conducerea partidului Alternativă pentru Germania de extrema dreaptă, pe care aliatul lui Trump Elon Musk l-a îndemnat să lase în urmă sentimentul de vinovăție istorică al țării.

Nu, serios, ce ar putea să meargă rău?

Ideea că UE ar reprezenta o fundătură pentru civilizația europeană trădează o ignoranță profundă în privința istoriei Europei.

Încă de la căderea Imperiului Roman Europa a căutat mereu să ajungă la un echilibru între unitatea și diversitatea politică și culturală, iar succesiunea de instituții greoaie cvasi-federale ale continentului sunt o expresie a acestui fapt. Departe de a fi o aberație, UE continuă tradiția Sfântului Imperiu Roman, a Ligii Hanseatice ori a Republicii Polono-lituaniene.

Firește că se poate argumenta că ce se întâmplă în Europa ar trebui să fie treaba Europei, iar nu a Americii. Însă acesta ar fi preponderent un argument în favoarea distanțării, inclusiv prin retragerea umbrelei de securitate americane de deasupra Europei - iar nu în favoarea încercărilor lui Musk și ale Washingtonului de a ajuta una dintre taberele politice europene.

În plus, pledoaria pentru o retragere a SUA e șubredă și anistorică. Americanii au învățat la modul neplăcut și în 1917 și în 1941 că oricât de dezinteresați ar fi ei de războaiele europene, e foarte posibil ca un război european să fie interesat de ei. În primul caz interesele SUA erau amenințate de atacurile germane asupra navelor americane care plecau spre sau dinspre Regatul Unit. În al doilea caz Germania a declarat pur și simplu război după ce aliatul ei nipon prinsese curaj și lovise Pearl Harbor.

Politica americană postbelică referitoare la Europa, mereu susținută de un larg sprijin pentru proiectul integrării economice regionale, nu a fost produsul naivității ori „stupidității” conducătorilor americani anteriori. A avut la bază intenția de a împiedica un nou război european. Iar acea politică a fost un succes uluitor, întrucât ea a coincis nu numai cu o perioadă de pace și prosperitate fără precedent în Europa, ci și cu ascensiunea Americii în postura de putere globală necontestată – în parte grație și relației transatlantice.

Războaiele culturale sunt întotdeauna palpitante, iar cel purtat acum de administrația Trump contra UE pe fundalul unei strategii de securitate națională virulent anti-europene [în opinia autorului; partea cealaltă susține că e, din contră, pro-europeană - n.trad.], nu face excepție. Dar dacă deocamdată totul e doar o distracție și un joc, dacă s-ar întâmpla ca UE să se surpe sub mâna Rusiei și a Americii lui Trump, fiți convinși că americanii ar ajunge s-o regrete foarte rapid.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta
1
Rusia respinge planul de pace în 20 de puncte al lui Zelenski și vine cu propriile...
Atac ucrainean cu drone. Foto captură video
2
Ucraina îi trimite lui Putin urări de Crăciun sub forma unor atacuri devastatoare cu...
Parada militară la Moscova
3
Când se așteaptă rușii ca războiul cu Ucraina să se încheie. Rezultatele surprinzătoare...
Russia'S Tu-95MS Strategic Bombers Fly Over Sea Of Japan
4
Bombardiere rusești în nordul Scandinaviei: Moscova spune că a fost un zbor „planificat”...
castelul corvinilor
5
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul...
Gigi Becali și-a vizitat fiica în străinătate și a început să plângă când a ieșit pe stradă: "Mă uitam la femei și mă gândeam"
Digi Sport
Gigi Becali și-a vizitat fiica în străinătate și a început să plângă când a ieșit pe stradă: "Mă uitam la femei și mă gândeam"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
sistem rus
„Baba Iaga” aruncă în aer sisteme rusești de rachete. Imagini cu ampla operațiune a militarilor ucraineni în Donețk
plan pace ucraina rusia
Rusia și Statele Unite reiau dialogul, după analizarea noului plan de pace pentru Ucraina
Ukraine's President Zelenskiy visits Washington, D.C.
Trump îl va primi pe Zelenski la Mar-a-Lago. Negocierile pentru planul de pace al SUA intră într-o fază decisivă
Vladmir Soloviov, principalul propagandist al lui Putin.
Lui Soloviov îi dau lacrimile când primește un premiu de la Putin: „E clar, omule, că ai fost făcut pentru război”
rim-kap-soo
Pașaport diplomatic. Modelul coreean pentru Ucraina? Ambasadorul Coreei de Sud: „Este o măsură temporară, nu o soluționare permanentă”
Recomandările redacţiei
APTOPIX Vance
Scenariul care îl sperie pe J.D. Vance: armele nucleare ale Franței...
Steaguri România și SUA
Ambasada SUA la București: În 2025, Statele Unite ale Americii și...
masini la coada
Cum petrec românii Crăciunul. Sute de oameni stau la coadă în mașini...
radufalexandru
A murit fostul senator și dramaturg Radu F. Alexandru. TNB: „Cultura...
Ultimele știri
Nigeria a furnizat informaţii secretizate SUA înaintea atacurilor de Crăciun împotriva grupării Stat Islamic: „Am discutat de două ori”
Piața muncii din Germania stagnează: șansele șomerilor de a-și găsi un loc de muncă au ajuns la un minim istoric
Record mondial în China. Un vehicul Maglev a atins 700 km/h în doar două secunde
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din ianuarie 2026 pentru fiecare zodie. Află ziua ideală pentru decizii importante
Cancan
CAUZA morții lui Ion Drăgan. Cine l-a găsit fără suflare în noaptea de Crăciun, de fapt
Fanatik.ro
Drama unui copil de 2 ani care a asistat la moartea lui Cătălin Hîldan! „Nu a mai fost de atunci pe vreun...
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Bănel Nicoliță, poveste memorabilă din perioada Steaua: „Am venit în cantonament cu 300.000 de euro în...
Adevărul
Fondatorul Telegram, miliardarul rus Pavel Durov, spune că va plăti fertilizarea in vitro pentru orice femeie...
Playtech
Când ai voie să speli haine după Crăciun, potrivit tradiției. Ce spun preoții
Digi FM
Ce pensie încasează Cornel Dinu, după mai bine de 40 de ani de carieră: „Asta-i o țară care nu-și servește...
Digi Sport
Ioan Varga ”a erupt”, după ce l-a văzut pe Louis Munteanu în tricoul FCSB-ului: ”Lipsit de creier”. Anunț...
Pro FM
Jennifer Lopez, în pijamale asortate cu familia, apoi în rochie mulată și decoltată, la petrecerea de Crăciun
Film Now
A fugit de Hollywood la 14 ani. Macaulay Culkin spune de ce a ales fetele, petrecerile și o viață normală în...
Adevarul
Visul italian din Toscana, la preț de garsonieră în Cluj. Domeniul are o vilă istorică, piscină, livadă de...
Newsweek
Schimbări importante la pensie în 2026. Cum vor putea pensionarii să-și retragă banii din Pilonul II?
Digi FM
Elena Udrea a împlinit 52 de ani: "O viață cât 10 vieți. Niciun regret! Doar suferința Evei…"
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Două dintre personajele din „The Holiday” au trăit o poveste de dragoste și în realitate. „Am rămas prieteni”
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...