Trump critică decizia Londrei de a ceda Insulele Chagos către Mauritius: importanța bazei Diego Garcia, folosită și de SUA

Data publicării:
Insula Diego Garcia, arhipelagul Chagos
Insula Diego Garcia adăpostește o bază militară americano - britanică Foto: Profimedia

„Nu renunțați la Diego Garcia”, a declarat președintele american Donald Trump, criticând planul Marii Britanii de a ceda Insulele Chagos către Mauritius și de a închiria înapoi o importantă bază militară, scrie BBC News.

Trump a spus într-o postare pe rețelele de socializare că „acest teritoriu nu ar trebui luat de la Marea Britanie” și că, dacă s-ar întâmpla acest lucru, ar fi „o lovitură pentru marele nostru aliat”.

Declarația vine în ciuda faptului că marți Washingtonul și-a exprimat sprijinul oficial pentru planul Londrei de a ceda suveranitatea Teritoriului Britanic din Oceanul Indian către Mauritius.

Ca răspuns la declarația lui Trump, Ministerul de Externe al Regatului Unit a afirmat că acordul privind Insulele Chagos este „crucial pentru securitatea Regatului Unit și a aliaților noștri cheie, precum și pentru siguranța poporului britanic”.

„Acordul la care am ajuns este singura modalitate de a garanta viitorul pe termen lung al acestei baze militare vitale”, se arată într-o declarație.

Ultimele comentarii ale lui Trump vin înaintea discuțiilor dintre SUA și Mauritius, planificate pentru săptămâna viitoare.

Diego Garcia este cea mai mare insulă din arhipelag și este utilizată ca bază militară comună de către forțele armate britanice și americane.

În conformitate cu acordul – care a fost anunțat în luna mai a anului trecut – Marea Britanie va închiria Diego Garcia pentru o perioadă de 99 de ani.

Într-o postare pe platforma Truth Social miercuri, Trump a scris: „I-am spus prim-ministrului Keir Starmer, din Regatul Unit, că contractele de închiriere nu sunt bune când vine vorba de țări și că face o mare greșeală semnând un contract de închiriere pe 100 de ani...”.

Președintele SUA a subliniat că Diego Garcia este „situată strategic în Oceanul Indian”.

„Prim-ministrul Starmer pierde controlul asupra acestei insule importante din cauza revendicărilor unor entități necunoscute până acum”, a spus el.

„Vom fi întotdeauna pregătiți, dispuși și capabili să luptăm pentru Marea Britanie, dar ei trebuie să rămână puternici în fața ideologiei woke și a altor probleme cu care se confruntă.”

Citește și:

GALERIE FOTO Paradisul din Oceanul Indian, cu acces interzis turiștilor. Ce se ascunde acolo

Referindu-se la negocierile în curs dintre SUA și Iran privind controversatul program nuclear al Teheranului, Trump a spus: „Dacă Iranul decide să nu încheie un acord, ar putea fi necesar ca Statele Unite să utilizeze Diego Garcia... pentru a eradica un potențial atac al unui regim extrem de instabil și periculos.”

Președintele republican a amenințat în repetate rânduri că va recurge la acțiuni militare împotriva Iranului din cauza represiunii sale mortale împotriva protestelor antiguvernamentale și a activităților sale nucleare.

SUA și aliații săi europeni suspectează că Iranul se îndreaptă spre dezvoltarea unei arme nucleare, lucru pe care Teheranul l-a negat întotdeauna.

Întrebată de BBC despre ultimele comentarii ale lui Trump, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat: „Postarea ar trebui considerată ca fiind politica administrației Trump, vine direct de la sursa oficială.

„Când o vedeți pe Truth Social, știți că provine direct de la președintele Trump, aceasta este frumusețea acestui președinte, transparența sa și transmiterea politicilor acestei administrații.”

Marți, însă, Departamentul de Stat al SUA și-a exprimat sprijinul oficial pentru transferul planificat al Insulelor Chagos.

Într-o declarație, acesta a afirmat că „sprijină decizia Regatului Unit de a continua acordul cu Mauritius privind arhipelagul Chagos”.

Poziția lui Trump cu privire la această chestiune a cunoscut schimbări rapide în ultimele luni – de la descrierea transferului planificat ca un „act de mare prostie” la afirmația că acordul era „cel mai bun” pe care îl putea încheia premierul britanic.

La începutul acestei săptămâni, patru locuitori ai insulelor Chagos – care se opun acordului de cedare – au debarcat pe atolul îndepărtat al arhipelagului, ca parte a unui protest împotriva acordului.

Ei au refuzat să părăsească insula, în ciuda amenințării cu evacuarea de către o patrulă maritimă britanică.

Citește și:

Iadul din paradis: Trei ani de groază pentru zeci de naufragiați blocați într-o bază militară secretă din mijlocul Oceanului Indian

Editor : B.E.

