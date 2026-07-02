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Trump critică din nou aliații din NATO: „Statele Unite plătesc cel mai mult. Este ridicol!”

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Donald Trump. Foto: Profimedia
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Din articol
Ambasadorul SUA: Unele state sunt „în urmă” Summitul NATO, pe fondul tensiunilor

Președintele american Donald Trump a criticat joi din nou ceea ce el consideră a fi cheltuielile militare reduse ale statelor NATO, comparându-le cu cele ale Statelor Unite.

„Statele Unite cheltuiesc mai mulți bani în NATO decât orice altă țară, cu mare diferență, pentru a le proteja, fără a obține niciun beneficiu în schimb”, a scris președintele pe platforma sa de socializare Truth Social, cu câteva zile înaintea summitului Alianței, relatează agenția EFE preluată de Agerpres.

„SUA, 999 de miliarde de dolari; Marea Britanie, 90,5 miliarde; Franța, 66,5 miliarde; Italia, 48,8 miliarde; Polonia, 44,3 miliarde. Cifrele celorlalți, inclusiv Germania, sunt mult mai reduse”, a comparat el, concluzionând că acest lucru „este ridicol!”.

Ambasadorul SUA: Unele state sunt „în urmă”

Cu o zi înainte, ambasadorul SUA la NATO, Matt Whittaker, a declarat că unele state europene membre ale Alianței sunt rămase „în urmă” în ceea ce privește angajamentul de a aloca mai multe fonduri pentru apărare.

Sub presiunea lui Trump, statele membre NATO, cu excepția Spaniei, s-au angajat la summitul de anul trecut de la Haga să își majoreze cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB până în 2035. Din acest procent, 3,5% ar urma să fie destinat cheltuielilor militare, iar 1,5% investițiilor conexe, precum infrastructura critică, industria de apărare și securitatea cibernetică.

„Unii aliați fac mai mult decât alții, iar țări precum Polonia, țările scandinave, statele baltice și Germania sunt în fruntea plutonului”, a spus Whittaker.

Totuși, acesta a avertizat că „avem unele care sunt rămase în urmă, fie pentru că nu cheltuiesc suficient, fie pentru că nu se află pe o traiectorie credibilă pentru îndeplinirea angajamentelor asumate la Haga”, fără a nominaliza statele vizate.

Ambasadorul american a subliniat că președintele Trump „așteaptă din partea tuturor aliaților să-și intensifice eforturile și să se angajeze urgent pe calea celor 5%”.

Summitul NATO, pe fondul tensiunilor

Donald Trump și-a criticat în repetate rânduri partenerii din NATO pentru nivelul cheltuielilor de apărare și pentru lipsa de susținere față de unele dintre deciziile administrației sale. De-a lungul timpului, liderul de la Casa Albă a descris Alianța drept un „tigru de hârtie” și a amenințat cu retragerea trupelor americane din Europa sau chiar cu retragerea SUA din NATO, deși o asemenea decizie nu poate fi luată unilateral.

În acest context, secretarul general al NATO, Mark Rutte, încearcă să medieze relația dintre Washington și ceilalți aliați. După întâlnirea avută săptămâna trecută cu Trump la Washington, Rutte a anunțat că la summitul NATO programat pe 7 și 8 iulie vor fi prezentate „contracte de miliarde de dolari pentru apărare”, de care ar putea beneficia și companiile americane.

Editor : Ana Petrescu

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