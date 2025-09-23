Live TV

Trump, declarații-surpriză: Ucrainenii pot recâştiga „întreaga Ucraină în forma sa originală”. Rusia - „un tigru de hârtie”

Data publicării:
President Donald Trump (R) speaks during a bilateral meeting with President of Ukraine Volodymyr Zelensky at the 80th session of the UN’s General Assembly (UNGA) at the United Nations headquarters on September 23, 2025
Donald Trump și Volodimir Zelenski s-au întâlnit la Adunarea Generală ONU. Foto: Profimedia

Președintele american Donald Trump a împărtăşit în social media ceea ce pare a fi o schimbare majoră în poziţia sa faţă de războiul din Ucraina şi ce s-ar putea întâmpla dacă şi când luptele se vor încheia. Trump afirmă acum că ucrainenii, sprijiniți de Uniunea Europeană, sunt „în măsură să lupte şi să recâştige întreaga Ucraină în forma sa originală”, și că SUA vor furniza în continuare arme către NATO, „să facă ce doreşte cu ele”.

„După ce am ajuns să cunosc şi să înţeleg pe deplin situaţia militară şi economică a Ucrainei/Rusiei şi, după ce am văzut problemele economice pe care le provoacă Rusiei, cred că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene, este în măsură să lupte şi să recâştige întreaga Ucraină în forma sa originală. Cu timp, răbdare şi sprijinul financiar al Europei şi, în special, al NATO, graniţele originale de unde a început acest război sunt o opţiune foarte realistă. De ce nu? Rusia luptă de trei ani şi jumătate fără un scop precis într-un război pe care o putere militară reală l-ar fi câştigat în mai puţin de o săptămână. Acest lucru nu onorează Rusia. De fapt, o face să pară mai degrabă „un tigru de hârtie”. Când oamenii care trăiesc în Moscova şi în toate marile oraşe, localităţi şi districte din toată Rusia vor afla ce se întâmplă cu adevărat în acest război, faptul că este aproape imposibil pentru ei să obţină benzină din cauza cozilor lungi care se formează şi toate celelalte lucruri care se întâmplă în economia lor de război, unde cea mai mare parte a banilor lor este cheltuită pentru a lupta împotriva Ucrainei, care are un spirit mare şi devine din ce în ce mai bună, Ucraina ar putea să-şi recupereze ţara în forma sa originală şi, cine ştie, poate chiar să meargă mai departe de atât! Putin şi Rusia se află într-o situaţie economică foarte dificilă, iar acesta este momentul potrivit pentru Ucraina să acţioneze. În orice caz, le doresc bine ambelor ţări. Vom continua să furnizăm arme NATO pentru ca NATO să facă ce doreşte cu ele. Mult noroc tuturor!”, a scris Donald Trump pe Truth Social.

Marţi, el a participat la o întâlnire bilaterală cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski la Naţiunile Unite.

La rândul său, Zelenski a declarat că susţine afirmaţiile lui Donald Trump, făcute în discursul său din cadrul Adunării Generale, în care a spus că SUA ar fi dispuse să ajute Europa să renunţe la achiziţionarea de gaze şi petrol ruseşti atâta timp cât Vladimir Putin refuză să pună capăt războiului din Ucraina.

„Ei finanţează războiul împotriva lor înşişi”, a spus Trump în discursul său.

Liderul ucrainean a afirmat că vor fi necesare „mai multă presiune şi mai multe sancţiuni” pentru a descuraja Kremlinul.

Trump a continuat spunând că „speră” să poată discuta despre garanţiile de securitate pe care SUA le pot oferi Ucrainei, dar nu a dat detalii. „Este puţin prea devreme pentru a răspunde la această întrebare”, a spus el.

Când a fost întrebat despre decizia prim-ministrului ungar Viktor Orban de a continua să cumpere produse energetice ruseşti, Trump s-a arătat încrezător că are puterea de a-şi convinge aliatul apropiat: „Este prietenul meu. Nu am vorbit cu el, dar am sentimentul că, dacă aş face-o, s-ar putea să se oprească, şi cred că asta voi face”.

Citește și: Donald Trump spune că NATO ar trebui să doboare avioanele rusești care intră în spațiul aerian al alianței nord-atlantice

Editor : B.P.

