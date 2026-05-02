Trump descrie cum acționează armata SUA în blocada Strâmtorii Ormuz: „Suntem ca nişte piraţi”

Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că armata americană a acţionat „ca nişte piraţi” în cadrul unei operaţiuni navale menite să captureze o navă, ca parte a blocadei americane a porturilor iraniene din Strâmtoarea Ormuz.

„Am debarcat pe navă şi am preluat controlul. Am preluat controlul asupra încărcăturii, am preluat controlul asupra petrolului. Este foarte profitabil”, a declarat preşedintele Trump în cadrul unui miting în Florida, scrie AFP, potrivit News.ro.

„Suntem ca nişte piraţi”, a adăugat el, în aplauzele mulţimii. „Suntem, într-un fel, ca nişte piraţi. Dar nu glumim”, a adăugat el.

Comparaţia făcută de Trump între marina americană şi piraterie - ilegală din punctul de vedere al dreptului internaţional - survine în contextul în care Iranul intenţionează să perceapă taxe navelor care tranzitează Strâmtoarea Ormuz.

Teheranul a închis această rută maritimă - un pasaj strategic prin care tranzita anterior o cincime din hidrocarburile consumate la nivel mondial - după începerea atacurilor americano-israeliene împotriva Iranului, la 28 februarie.

Guvernul american a anunţat vineri noi sancţiuni împotriva intereselor iraniene şi a avertizat că cei care ar plăti o taxă autorităţilor de la Teheran pentru a traversa strâmtoarea s-ar expune, la rândul lor, unor sancţiuni americane.

Preşedintele Trump a declarat vineri că nu este „mulţumit” de o nouă ofertă a Iranului de reluare a negocierilor de pace cu Statele Unite, reînnoindu-şi ameninţarea de a „distruge” Republica Islamică în cazul eşecului diplomaţiei.

Joi, preţul petrolului a crescut din nou, barilul de Brent înregistrând o creştere de 7,5% şi depăşind pragul de 126 de dolari pe pieţele din Asia, într-un context în care piaţa a fost cuprinsă de panică la perspectiva unui blocaj prelungit al Strâmtorii Ormuz şi a unor posibile opţiuni militare analizate la Washington.

