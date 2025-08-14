Live TV

Trump, despre summitul cu Putin în Alaska: „Mai importantă va fi a doua întâlnire”

Data actualizării: Data publicării:
Donald Trump
Donald Trump. Foto Profimedia
Din articol
Va ști din primele minute dacă e o întâlnire „bună” sau „rea”

Președintele american, Donald Trump, a vorbit despre întâlnirea cu liderul de la Kremlin, care urmează să aibă loc vineri în Alaska, declarând presei la Casa Albă că este încrezător că întâlnirea de vineri este „importantă” și, în ultimă instanță, „va salva multe vieți”. Răspunzând întrebărilor jurnaliștilor, președintele american a afirmat că „o întâlnire mai importantă decât cea de mâine va fi a doua”, la care vor participa Putin, Zelenski, Trump și, posibil, lideri europeni.

CITEȘTE ȘI:  Trump e optimist cu o zi înainte de întâlnirea din Alaska: „Cred că Putin e convins că va încheia un acord. Cred că o va face”

Întrebat despre informațiile potrivit cărora SUA ar fi dispuse să semneze un acord cu Rusia privind mineralele rare pentru a stimula un acord de pace, el a răspuns că „vom vedea ce se va întâmpla”, dar a respins sugestia că acest lucru ar putea fi interpretat ca o „recompensă” pentru Putin.

În aprilie, SUA și Ucraina au semnat un acord pentru împărțirea profiturilor din vânzarea viitoare a rezervelor minerale și energetice ale Ucrainei. Acordul are scopul de a oferi un stimulent economic pentru ca SUA să continue să investească în apărarea și reconstrucția Ucrainei.

Trump, continuând să răspundă la întrebare, a afirmat că o „întâlnire mai importantă” decât cea de mâine va fi a doua, la care vor participa Putin, Zelenski, Trump și, posibil, lideri europeni.

Trump a promis că, dacă va avea o „întâlnire bună” cu liderul de la Kremlin, îl va suna pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, pentru a aranja o a doua întâlnire.

„Vom vedea dacă se vor înțelege”, a spus el despre liderii beligeranți, adăugând că el crede că cei doi pot „face pace”.

Donald Trump spune că există „25% șanse” ca întâlnirea sa cu Vladimir Putin de vineri să nu aibă succes. O potențială a doua întâlnire cu Zelenski, spune Trump, ar fi „mai importantă” - minimizând perspectiva unui progres decisiv vineri.

Aceasta vine în contextul în care Casa Albă afirmă că Trump va epuiza toate opțiunile pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

Practic, toată Europa este în așteptare înaintea discuțiilor de vineri din Alaska, dar președintele Trump se gândește deja la o întâlnire pe care speră să o organizeze între Vladimir Putin, președintele Rusiei, și Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei.

Zelenski, desigur, nu a acceptat încă o astfel de întâlnire, iar rezultatul de mâine ar putea determina dacă Kievul și Moscova sunt mai aproape de pace sau nu, comentează BBC.

Întrebat dacă orice alt rezultat în afară de un acord de încetare a focului necondiționată și imediată ar fi considerat o victorie pentru SUA, Trump a respins această idee.

„Aș spune că mâine tot ce vreau să fac este să pregătesc terenul pentru următoarea întâlnire, care ar trebui să aibă loc în curând”, a spus el. „Aș dori să se întâmple foarte repede, foarte curând, după această întâlnire.”

Va ști din primele minute dacă e o întâlnire „bună” sau „rea”

Trump a fost întrebat dacă summitul de mâine dintre SUA și Rusia „și alte stimulente pentru pace” ar putea fi interpretate greșit ca recompense pentru Putin și „alți viitori agresori”. Președintele SUA a spus că nu este de acord că întâlniri precum cea de mâine sunt o „recompensă”.

El a afirmat apoi că războiul nu ar fi trebuit să înceapă niciodată și a sugerat – așa cum a făcut-o și înainte – că acesta nu ar fi izbucnit dacă el ar fi rămas președinte în 2020.

Revenind la summitul din Alaska, Trump a repetat că obiectivul său pentru mâine este de a „pregăti terenul” pentru o posibilă a doua întâlnire între Putin și Zelenski. El a spus că va ști în primele minute dacă va fi o întâlnire „bună” sau „rea” și că, dacă va fi rea, se va termina devreme, dar dacă va fi bună, „vom avea pace în viitorul apropiat”.

Între timp, Putin a lăudat „eforturile sincere” ale lui Trump pentru a pune capăt conflictului, Kremlinul afirmând că liderii vor purta „discuții tête-à-tête”.

Anterior, premierul britanic Keir Starmer a declarat că Putin trebuie să „demonstreze că este serios în privința păcii”, după întâlnirea cu Zelenski la Downing Street.

 

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
drone Shahed fabricate în Rusia în fabrica Alabuga
1
Iranul a început să regrete acordul militar cu Rusia. Moscova produce mii de drone...
sorin grindeanu face declaratii la guvern
2
Grindeanu, după ce ministrul Finanțelor a anunțat modificări în privința taxării...
elev
3
Bacalaureat cu peripeții. Un elev a picat pentru că a adormit în timpul examenului: „M-au...
Village, Wallachia, Romania
4
Amenzi de până la 100.000 de lei pentru cei care construiesc fără autorizație, în propria...
george simion
5
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este...
FOTO Imagini greu de privit! Iubitul Anamariei Prodan a intervenit: ”Îmi doresc ca acest incident să fie o lecție”
Digi Sport
FOTO Imagini greu de privit! Iubitul Anamariei Prodan a intervenit: ”Îmi doresc ca acest incident să fie o lecție”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Premierul Ilie Bolojan.
Bolojan a cerut de la instituțiile din subordinea Guvernului situația...
o persoana numara bancnote de lei pe un birou
DOCUMENT Guvernul a pus în dezbatere proiectul care modifică pensiile...
klaus iohannis face declaratii
Klaus Iohannis, somat de ANAF să plătească o datorie de aproape un...
femeie abuzata cu mainile pe fata
Povestea unei femei care a îndurat ani de violență, umilință și...
Ultimele știri
Cine este politicianul care susține că a declanșat procedura prin care ANAF îi cere un milion de euro lui Klaus Iohannis
Un bărbat din SUA a câștigat 167 de milioane de dolari la loterie. A doua zi a ajuns la închisoare
SUA și Rusia ar fi discutat despre „un model Cisiordania” pentru Ucraina (The Times)
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Russian War on Ukraine: Artillery Unit Near Pokrovsk
Ucraina anunță că a stabilizat frontul, după ce armata rusă reușise o străpungere în zona Pokrovsk
French President Emmanuel Macron Hosts A Lunch For The commemoration Of The 100th Anniversary Of The End Of The First World War
Trump e optimist cu o zi înainte de întâlnirea din Alaska: „Cred că Putin e convins că va încheia un acord. Cred că o va face”
Purtătorul de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin, Dmitri Peskov.
Kremlinul spune că „e puțin probabil” să existe un comunicat comun după summitul Trump-Putin
d trump arata cu degeteul, conferibta de presa
Care este marea miză a lui Trump la summitul din Alaska. Ce vrea să obțină de la Putin
Militari nord-coreeni trimiși să lupte împotriva Ucrainei.
Coreea de Nord intenționează să trimită mii de soldați suplimentari în Rusia, afirmă Kievul
Partenerii noștri
Pe Roz
Transformare extremă. Corset 23 de ore pe zi, "abonament" la operații estetice, zero regrete: "Corpul meu ar...
Cancan
BREAKING | Soția unui fotbalist de la Craiova, ruptă cu bătaia într-un supermarket: 'Am fost lovită și după...
Fanatik.ro
„Rușine, Voyo! Rușine ProTV! Dați-ne banii înapoi!” Mii de români, furioși după ce platforma online a picat...
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Soția lui Titus Corlățean solicită în instanță plata unor sporuri și indemnizații. Ce salariu încasează de la...
Adevărul
Premierul Bolojan, contestat în propriul partid. Primarii PNL amenință că ies în stradă | Surse
Playtech
Unde se ascunde Klaus Iohannis în timp ce ANAF îi cere 1 milion de euro. Fostul președinte a stârnit furie cu...
Digi FM
Irinel Columbeanu, criticat după ce Irina i-a plătit datoriile de la azil: „I-a plăcut viața, a iubit femei...
Digi Sport
52.000.000€ pentru Dan Șucu
Pro FM
Bianca Censori, imaginile provocatoare care i-au adus noi critici: „Pentru nimeni și nimic nu merită să-ți...
Film Now
Halle Berry a fost Miss World USA. Cum arăta în 1986
Adevarul
Amendă de 95.000 de euro pentru un șofer care conducea cu 77 km/h în Elveția. Cum a fost calculată sancțiunea
Newsweek
Pensiile speciale ale judecătorilor CCR nu vor fi tăiate. Rămân 68.000 lei/lună. De ce e scandalos?
Digi FM
Cea mai mică pensie din România. Câți bani ia o persoană care a lucrat doar o singură zi
Digi World
Un reputat astrofizician de la Harvard avertizează: o navă extraterestră „ostilă” ar putea lovi Pământul în...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în propria baie, în timp ce spală rufele. A ajuns la spital pentru vaccin antirabic
Film Now
Charlie Sheen, declarații la opt ani de când a renunțat la alcool: „Rușinea te sufocă. Chiar i-am rănit pe...
UTV
Adela Popescu, despre începutul relației cu Radu Vâlcan. „Mi-a luat puțin timp până m-am lămurit că...