Trump, despre summitul cu Putin în Alaska: „Mai importantă va fi a doua întâlnire”

Președintele american, Donald Trump, a vorbit despre întâlnirea cu liderul de la Kremlin, care urmează să aibă loc vineri în Alaska, declarând presei la Casa Albă că este încrezător că întâlnirea de vineri este „importantă” și, în ultimă instanță, „va salva multe vieți”. Răspunzând întrebărilor jurnaliștilor, președintele american a afirmat că „o întâlnire mai importantă decât cea de mâine va fi a doua”, la care vor participa Putin, Zelenski, Trump și, posibil, lideri europeni.

Întrebat despre informațiile potrivit cărora SUA ar fi dispuse să semneze un acord cu Rusia privind mineralele rare pentru a stimula un acord de pace, el a răspuns că „vom vedea ce se va întâmpla”, dar a respins sugestia că acest lucru ar putea fi interpretat ca o „recompensă” pentru Putin.

În aprilie, SUA și Ucraina au semnat un acord pentru împărțirea profiturilor din vânzarea viitoare a rezervelor minerale și energetice ale Ucrainei. Acordul are scopul de a oferi un stimulent economic pentru ca SUA să continue să investească în apărarea și reconstrucția Ucrainei.

Trump, continuând să răspundă la întrebare, a afirmat că o „întâlnire mai importantă” decât cea de mâine va fi a doua, la care vor participa Putin, Zelenski, Trump și, posibil, lideri europeni.

Trump a promis că, dacă va avea o „întâlnire bună” cu liderul de la Kremlin, îl va suna pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, pentru a aranja o a doua întâlnire.

„Vom vedea dacă se vor înțelege”, a spus el despre liderii beligeranți, adăugând că el crede că cei doi pot „face pace”.

Donald Trump spune că există „25% șanse” ca întâlnirea sa cu Vladimir Putin de vineri să nu aibă succes. O potențială a doua întâlnire cu Zelenski, spune Trump, ar fi „mai importantă” - minimizând perspectiva unui progres decisiv vineri.

Aceasta vine în contextul în care Casa Albă afirmă că Trump va epuiza toate opțiunile pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

Practic, toată Europa este în așteptare înaintea discuțiilor de vineri din Alaska, dar președintele Trump se gândește deja la o întâlnire pe care speră să o organizeze între Vladimir Putin, președintele Rusiei, și Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei.

Zelenski, desigur, nu a acceptat încă o astfel de întâlnire, iar rezultatul de mâine ar putea determina dacă Kievul și Moscova sunt mai aproape de pace sau nu, comentează BBC.

Întrebat dacă orice alt rezultat în afară de un acord de încetare a focului necondiționată și imediată ar fi considerat o victorie pentru SUA, Trump a respins această idee.

„Aș spune că mâine tot ce vreau să fac este să pregătesc terenul pentru următoarea întâlnire, care ar trebui să aibă loc în curând”, a spus el. „Aș dori să se întâmple foarte repede, foarte curând, după această întâlnire.”

Va ști din primele minute dacă e o întâlnire „bună” sau „rea”

Trump a fost întrebat dacă summitul de mâine dintre SUA și Rusia „și alte stimulente pentru pace” ar putea fi interpretate greșit ca recompense pentru Putin și „alți viitori agresori”. Președintele SUA a spus că nu este de acord că întâlniri precum cea de mâine sunt o „recompensă”.

El a afirmat apoi că războiul nu ar fi trebuit să înceapă niciodată și a sugerat – așa cum a făcut-o și înainte – că acesta nu ar fi izbucnit dacă el ar fi rămas președinte în 2020.

Revenind la summitul din Alaska, Trump a repetat că obiectivul său pentru mâine este de a „pregăti terenul” pentru o posibilă a doua întâlnire între Putin și Zelenski. El a spus că va ști în primele minute dacă va fi o întâlnire „bună” sau „rea” și că, dacă va fi rea, se va termina devreme, dar dacă va fi bună, „vom avea pace în viitorul apropiat”.

Între timp, Putin a lăudat „eforturile sincere” ale lui Trump pentru a pune capăt conflictului, Kremlinul afirmând că liderii vor purta „discuții tête-à-tête”.

Anterior, premierul britanic Keir Starmer a declarat că Putin trebuie să „demonstreze că este serios în privința păcii”, după întâlnirea cu Zelenski la Downing Street.

