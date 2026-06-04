Trump, despre o întâlnire Putin-Zelenski: „Cred că ar fi super să aibă loc. Avem şi noi un merit în asta”

Președintele american Donald Trump a declarat, joi, că o întâlnire între Vladimir Putin şi Volodimir Zelenski „ar fi super”, precizând că și SUA ar avea un merit dacă aceasta va avea loc, notează AFP, potrivit Agerpres.

„Sunt încântat că vorbesc despre o întâlnire. Cred că avem şi noi un merit în asta (...) Cred că ar fi super să se întâlnească”, a declarat preşedintele american din Biroul Oval.

Zelenski i-a propus o întâlnire lui Putin, într-o scrisoare deschisă, sugerând totodată „un armistiţiu complet” pe durata negocierilor pentru a pune capăt războiului.

Scrisoarea a fost publicată de Biroul Președintelui Ucrainei, pe fondul recentelor atacuri ucrainene cu drone de lungă distanță, în apropierea deschiderii unui important forum economic rus la Sankt Petersburg.

„Ucraina propune încheierea acestui război printr-un dialog direct între noi și dumneavoastră. Propun o întâlnire”, a spus Zelenski în scrisoare, adăugând că „Ucraina este pregătită pentru un armistițiu complet pe durata negocierilor”.

Zelenski a propus ca diplomația să pornească de la linia frontului actuală, Ucraina fiind gata să înceteze complet focul pe durata negocierilor sub supravegherea SUA.

Scrisoarea se încheie cu un avertisment că, dacă războiul va continua, Putin va trebui să lupte „pentru propria sa existență”, a spus Zelenski, invocând istoria Rusiei, unde oboseala prelungită duce la schimbări incontestabile.

„Acum putem vedea cu toții că rușii devin în sfârșit mai puțin confortabili cu această realitate – cu faptul că războiul are consecințe din ce în ce mai negative pentru Rusia. Nu le plac dronele și rachetele noastre. Nu le plac nici lipsa combustibilului, nici creșterea constantă a prețurilor”, a mai scris Zelenski.

Kremlinul a răspuns că o întâlnire poate avea loc „în orice moment”, însă la Moscova.

„Zelenski poate veni în orice moment la Moscova”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit declaraţiilor citate de presa de stat rusă, adăugând că preşedintele rus nu a văzut încă scrisoarea respectivă.

Editor : C.L.B.